Die Inflationszahlen für den Monat Februar sind in den USA überraschend niedrig ausgefallen. Doch wie reagieren jetzt die Börsen? Wir zeigen, was beim DAX, S&P 500, Kryptowährungen und Tech-Aktien jetzt wichtig wird.

Experten hatten bei der US-Inflationsrate für den Monat Februar mit einer Steigerung von 6,0 Prozent nach 6,4 Prozent im Januar gerechnet. Und tatsächlich kühlte sich die Inflation in den USA spürbar ab. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Februar auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es war bereits der achte in Folge. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent ist auch nach einer Serie von Zinserhöhungen noch längst nicht in Sicht.

Dies gibt dem Markt Hoffnung, auf eine nur niedrige Zinsanhebung der US-Notenbank am 22. März. Die Leitzinsspanne beträgt mittlerweile 4,50 bis 4,75 Prozent. Wie es auf der Zinssitzung nächste Woche weitergeht, ist allerdings mit Blick auf die jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor unklar. Eine Zinspause gilt als nicht ausgeschlossen. Notenbankchef Jerome Powell hatte jüngst betont, die Fed lasse sich von den hereinkommenden Daten leiten. Er erwartet einen wahrscheinlich langen und holprigen Weg, bis die Inflation zum Zielwert der Notenbank zurückkehrt.

In Kombination mit den Bankenpleiten in den USA, welche ebenfalls Druck auf die Notenbank Fed auslösen, könnte es laut dem Markt aber eben jene Zinspause geben. Eine solche begünstigt die Märkte und vor allem riskantere Anlagen. Doch wie reagieren diese jetzt?





So reagieren DAX, S&P 500, Kryptowährungen und Tech-Aktien

Der DAX hatte im Vorfeld bereits um rund 1,0 Prozent auf 15.100 Punkte zugelegt. In einer ersten Reaktion schoss er auf 1,7 Prozent und 15.210 Punkte hoch.

Der S&P 500 zeigte sich vorbörslich rund 0,7 Prozent im Plus bei 3.890 Punkten. Nach den Inflationszahlen legte er nochmal leicht auf plus 1,05 Prozent plus zu.

Die Tech-Aktien in der US-Börse Nasdaq und im deutschen TecDAX waren vorher leicht im Plus bei 12.000 Punkten, beziehungsweise rund 1,0 Prozent im Plus bei 3.230 Zählern. Erwartungsgemäß konnten auch die Tech-Aktien deutlich zulegen.

Gold und Silber befanden sich nach größeren Kurssprüngen in den letzten Tagen heute beide leicht im Minus. Nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen blieb es dabei.

Der Euro blieb zum Dollar zuerst unverändert bei 1,073 Dollar und wurde dann marginal stärker.

Bitcoin legte um 2,5 Prozent auf 23.100 Euro zu und Ethereum um 0,65 Prozent auf 1.575 Euro. Nach den Inflationszahlen schoss der Bitcoin auf plus 7 Prozent hoch und Ethereum um plus 3,8 Prozent. Das ist ein klares Zeichen, dass die Zinsen in den USA maximal um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Eine Zinspause scheint wahrscheinlich.

Spannend wird zudem, wie die EZB am Donnerstag mit den Zinsen im Euro-Raum umgeht. Denn dann muss Christine Lagarde entscheiden, wie hoch die Zinsen in Europa ansteigen.

(Mit Material von Reuters)