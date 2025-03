US-Aktien haben es in diesem Jahr nicht leicht. Doch könnte Anleger schon bald eine mehrtägige Erholungsrallye erwarten? Ein renommierter Analyst zeigt sich jedenfalls optimistisch.

Was für Zeiten an der Börse! Selbst die sonst so starken Magnificent Seven-Aktien wie Nvidia, Microsoft und Co. mussten in den letzten Wochen kräftig Federn lassen. Seit Jahresbeginn verzeichnen sie zweistellige Verluste. Auch die großen US-Aktienindizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 befinden sich im Minus.

Der Grund? Eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren belastet die Märkte. Geopolitische Spannungen, Kriege, zunehmende Konkurrenz aus China im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie Handelszölle von US-Präsident Donald Trump sorgen für Nervosität unter den Anlegern. Besonders Technologieaktien geraten dabei stark unter Druck. Doch könnte der Abwärtstrend nun ein Ende haben? Ein erfahrener Analyst zeigt sich nun ausgesprochen bullish.

„Schon bald eine mehrtägige Erholungsrallye“ – Analyst optimistisch

Das Finanzportal "TipRanks" berichtete jüngst über die Einschätzung von Yung-Yu Ma, Chief Investment Officer von BMO Wealth Management. Er analysiert die aktuelle Marktlage wie folgt:

„Die Märkte ringen mit der Frage, wo der faire Wert eines Aktienmarktes liegt, der mit Gegenwind durch Zölle, Haushaltskürzungen und möglicherweise schwächer werdende Konjunkturdaten zu kämpfen hat …“

Trotz dieser Herausforderungen sieht Ma Licht am Ende des Tunnels: „Die Stimmung unter den Anlegern nimmt zu, sodass es schon bald zu einer mehrtägigen Erholungsrallye kommen könnte.“

Fear & Greed Index auf „Extreme Angst“ – Ein Kaufsignal?

Ein Blick auf den Fear & Greed Index von CNN zeigt, dass sich die Marktstimmung derzeit auf dem Niveau von „Extremer Angst“ befindet. Dieser Index misst die Emotionen der Anleger – und genau hier liegt eine interessante Beobachtung.

Historisch gesehen gilt „Extreme Angst“ oft als Kontraindikator. Wenn die Mehrheit der Investoren pessimistisch ist und panisch verkauft, fallen die Kurse oft stärker als fundamental gerechtfertigt. In solchen Phasen ergibt sich für mutige Anleger eine Gelegenheit, günstig einzusteigen. Die Angst könnte inzwischen also weitgehend eingepreist sein, was eine bevorstehende Erholung wahrscheinlicher macht.

Allerdings bleibt die Lage unsicher. Die bestehenden Risiken – von geopolitischen Spannungen bis hin zu wirtschaftlichen Herausforderungen – sind noch schwer einzuschätzen. Dennoch könnten spekulative Anleger bereits darauf wetten, dass der Markt in den kommenden Tagen zumindest kurzfristig wieder nach oben dreht.

