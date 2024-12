Die Börsen haben 2024 immer neue Hochs erklommen und die Bewertungen sind heiß gelaufen. Kommt es also bald zum Krach an den Märkten und einer Korrektur? Laut Experten spricht das jetzt dafür.

Die Märkte haben im Jahr 2024 einen wirklich erstaunlichen Run hingelegt und für Investoren ging es in vielen Märkten zweistellig nach oben – besonders stark in den USA. Doch berechtigterweise fragen sich Anleger: Kann das noch lange so weitergehen?

Denn der Markt erscheint für viele heiß gelaufen und hoch bewertet. Dazu hat kürzlich Yardeni Research eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, die zeigen, wie nah die Börse aktuell an dem Niveau von historischen Extremsituationen notiert und warum eine zeitnahe Korrektur deshalb nicht auszuschließen ist.

Das ist für Experten jetzt ein Warnsignal an den Märkten

Die erste Statistik von Yardeni Research verweist dabei auf die hohe Bewertung des Marktes auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Dieses erscheint gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen 50 Jahre (19,6) mit 27,1 deutlich überzogen. Damit befindet sich der Markt zwar noch lange nicht in der Nähe der Hochs, allerdings dennoch in einer besorgniserregenden Zone, so die Analysten.

Yardeni Research KGV im S&P500

Zudem erklärten sie: „Wir würden sie (die Bewertungen) nicht gern noch weiter steigen sehen, weil das uns zwingen würde, die Wahrscheinlichkeit eines Meltup-Szenarios wie in den 1990er-Jahren von unserer gegenwärtigen subjektiven Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent anzuheben.“

Das ist ebenfalls ein Warnsignal für Anleger

Aber nicht nur die Bewertungen sind laut Yardeni Research ein Problem. Mit Blick auf die untere Grafik stellen die Analysten auch die aktuelle Attraktivität des Aktienmarktes im Allgemeinen infrage. So schrieben sie: „Es lohnt sich möglicherweise, das Modell im Auge zu behalten, da die erwartete Gewinnrendite mit 4,46 Prozent fast identisch mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ist.“

Yardeni Research Zinsen vs. Unternehmensrenditen

Dies ist laut den Marktbeobachtern ein klares Warnsignal, da die sinkende Attraktivität „unsicherer“ Aktiengewinne gegenüber „sicheren“ Zinscoupons zu einer verringerten Nachfrage von Investoren führen kann.

Sie wollen noch mehr darüber erfahren, warum es an den Börsen krachen könnte?

