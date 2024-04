Für die Aktie des Autobauers Tesla läuft es derzeit nicht gut. Und laut einem Wall Street-Analyst könnte es noch schlimmer kommen. Ist das ein Problem für Anleger?

Das Jahr begann für den amerikanischen Autobauer Tesla und seine Aktie nicht gut. Um fast 30 Prozent ging es für den Kurs des Titels bereits nach unten. Grund dafür war unter anderem der schwache Ausblick auf den Markt für Elektroautos.

Und wenn es nach einem Analysten von Wells Fargo geht, dann könnte die Aktie innerhalb der nächsten zwölf Monate wieder um diesen Wert, also rund 30 Prozent, abrutschen. Dass Wells Fargo die Papiere von Tesla momentan verkaufen würde, hat dabei vor allem zwei Gründe.

Gebremstes Wachstum bei Tesla?

Für das Jahr 2024 erwartet Wells Fargo, dass Tesla aufgrund der schleppenden Absatzzahlen bei Elektrofahrzeugen etwa die gleiche Anzahl an Autos wie im letzten Jahr ausliefern wird. Das würde sich natürlich auch auf den Umsatz auswirken, der, nicht wie sonst üblich, stark steigen würde. Dazu kommt, dass sich die Rabattschlacht unter Elektrofahrzeugherstellern, an der sich auch Tesla beteiligt, stark auf die sonst hohe Gewinnmarge auswirken wird.

Der Konsens unter den Analysten ist, dass die bereinigten Gewinne von Tesla im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 Prozent fallen könnten.

Tech-Gigant Tesla für Anleger jetzt ein Kauf?

Nicht alle Analysten sind dabei so pessimistisch unterwegs wie Wells Fargo. Im Schnitt traut die Wall Street den Papieren von Tesla noch ein Upside von etwa 25 Prozent zu. Und selbst wenn es noch ordentlich nach unten geht, weil Tesla die Erwartungen aktuell nicht erfüllen kann, steckt im Markt für Elektrofahrzeuge noch Power.

Laut Statista wird der Anteil der Elektrofahrzeuge an allen Autos in den USA bis zum Jahr 2035 45 Prozent betragen. Und da Tesla auch mit seinen Innovation im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) nach wie vor eine Vorreiterrolle einnimmt, könnten sich der Aktienkurs in der Zukunft nicht nur erholen, sondern auch kräftig steigen. Für langfristige Anleger würde sich also jetzt ein günstiger Einstiegspunkt bieten - selbst, wenn der Kurs noch weiter fällt. Oder gerade dann.

Wenn der Glaube an die erfolgreiche Rückkehr des einen Tech-Giganten aber noch nicht stark genug ist, können Sie sich auch den Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE anschauen, der neben Tesla auch in viele weitere Branchengrößen investiert. Und um mit einem positiven Ausblick zu enden: Star-Investorin Cathie Wood hat jüngst erst selbst bei den Tesla-Aktien wieder zugeschlagen. Auch sie hofft also auf ein Comeback.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.