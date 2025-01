Ist das der heilige Grahl für Anleger? Eine Künstliche Intelligenz hat sich auf die Suche nach der besten Dividenden-Aktie der Welt gemacht – und sie gefunden.

Sie zählen zu den wohl beliebtesten Aktien der Welt: Dividenden-Aktien. Denn Unternehmen, die Anlegern etwas von ihren Gewinnen abgeben können, verfügen in der Regel über ein stabiles Geschäftsmodell sowie solide Fundamentaldaten.

Doch das Universum an Dividenden-Aktien ist riesig. Für welchen Kandidaten soll man sich da bloß entscheiden?

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Künstliche Intelligenz findet die beste Dividendenaktie der Welt

Um die beste Dividendenaktie der Welt zu finden, gibt es sicherlich eine Vielzahl an Methoden. Wir entschieden uns hierfür für eine etwas eher unkonventionellere: Wir befragten eine Künstliche Intelligenz (KI).

Warum? Eine KI verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher auf eine Vielzahl von Informationen zurückgreifen und diese berücksichtigen. Hierfür wandten wir uns an die wohl bekannteste KI: den Chatbot ChatGPT von Open AI. Dafür verwendeten wir die Premium-Version GPT 4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Antworten teils gekürzt, der Sinn bleibt aber in jedem Fall erhalten.

Wir fragten die KI daher ganz direkt: Was ist die beste Dividendenaktie der Welt?

ChatGPT: Die "beste" Dividenden-Aktie der Welt gibt es nicht, da dies stark von individuellen Präferenzen, Zielen und der aktuellen Marktlage abhängt. Es gibt jedoch einige Merkmale, die eine Dividenden-Aktie zu einer guten Wahl machen können:

Stabile und wachsende Dividenden, nachhaltige Ausschüttungsquote, solide finanzielle Basis, Diversifizierung

Beispiele für beliebte Dividenden-Aktien

USA:

• Johnson & Johnson: Führend im Gesundheitssektor mit über 60 Jahren Dividendensteigerung.

• Procter & Gamble: Konsumgüterunternehmen mit stabilen Dividenden.

• PepsiCo: Starke Marke und zuverlässige Dividenden.

• Coca-Cola: Ein Klassiker für Dividendeninvestoren.

Europa:

• Nestlé: Schweizer Konsumgüterriese mit stetigen Dividendenzahlungen.

• Unilever: Globales Konsumgüterunternehmen mit stabilen Erträgen.

• Shell: Starke Dividendenrendite, vor allem für Anleger, die Rohstoffe bevorzugen.

Asien:

• Taiwan Semiconductor: Führender Halbleiterhersteller mit soliden Dividenden.

• Hongkong Land: Immobilienunternehmen mit stabilen Ausschüttungen.

Und wenn du dich hypothetisch gesehen für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine einzige Dividenden-Aktie auswählen müsste, würde ich Johnson & Johnson wählen. Hier sind die Gründe:

Warum Johnson & Johnson?

1. Langfristige Stabilität:

JNJ ist ein Dividendenkönig mit über 60 Jahren ununterbrochener Dividendenerhöhungen. Das Unternehmen gehört zu den wenigen, die in wirtschaftlichen Abschwüngen kaum an Stabilität verlieren.

2. Diversifiziertes Geschäftsmodell: JNJ operiert in drei stabilen Bereichen: Pharmazie, Medizintechnik und Konsumgüter. Diese Diversifikation reduziert das Risiko und sorgt für konstante Einnahmen.

3. Starke Bilanz: JNJ hat eine der solidesten Bilanzen in der Branche, was bedeutet, dass das Unternehmen auch in Krisenzeiten Dividenden zahlen kann.

4. Zukunftssichere Branche: Der Gesundheitssektor hat eine hohe Nachfrage, unabhängig von wirtschaftlichen Bedingungen. Mit einer alternden Bevölkerung steigt der Bedarf an Medikamenten und medizinischen Geräten.

5. Attraktive Dividendenrendite: Die Dividendenrendite liegt oft im Bereich von 2,5 % bis 3 %, was eine solide Balance zwischen Einkommen und Wachstum bietet.

6. Wachstumspotenzial: Neben Dividendensteigerungen hat JNJ in den letzten Jahrzehnten auch ein moderates Kurswachstum erzielt, was den Gesamtertrag steigert.

