Mit diesen spannenden Hochdividendenaktien können sich Anleger noch in dieser Woche 15,4 Prozent Dividendenrendite sichern. Doch wer etwas davon haben will, der muss schnell sein, denn nur wenn die Papiere am richtigen Tag gehalten werden, gibt es einen Anspruch auf die Ausschüttung.

Das Jahr 2025 ist gerade im Beginn begriffen, was für ausschüttungsorientierte Anleger einen neuen Zyklus voller Dividendenzahlungen bedeutet. Wer schon in der aktuellen Woche profitieren will, der sollte einen Blick auf die folgenden Ex-Dividendentage werfen.

Doch hier heißt es aufpassen: Nur wer die Aktien an dem jeweiligen Datum hält, hat einen Anspruch auf die Zahlung. Alle anderen Anleger gehen leer aus.

Mit diesen Aktien jetzt bis zu 15,4% Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Bank of China – Ex-Dividende: 13.01.2025 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

ING – Ex-Dividende: 13.01.2025 – Dividendenrendite: 8,6 Prozent

Kering – Ex-Dividende: 14.01.2025 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 15.01.2025 – Dividendenrendite: 15,4 Prozent

PennantPark – Ex-Dividende: 15.01.2025 – Dividendenrendite: 13,3 Prozent

Buckle – Ex-Dividende: 15.01.2025 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Norwood – Ex-Dividende: 15.01.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: ING

Für Value-Anleger besonders spannend ist die Aktie der ING. Das Geldhaus bietet eine attraktive Dividendenrendite von 8,6 Prozent und ist lediglich mit einem KGV von 7,3 bewertet. Hinzu kommt eine starke Stellung, insbesondere im europäischen Privatkundenmarkt.

Dividendenaktie: Kering

Wer auf einen Turnaround spekulieren und gleichzeitig hohe Dividenden kassieren möchte, der kann einen Blick auf die Papiere von Kering werfen. Das Luxusunternehmen ist mit der gesamten Branche in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten, könnte aber jetzt Erholungspotenzial bieten.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: ARMOUR Residential

Die höchste Dividendenrendite in dieser Woche gibt es aber bei ARMOUR Residential. Dabei handelt es sich um einen REIT, der in staatlich besicherte Immobilienkredite mit einem hohen Hebel investiert und so regelmäßig hohe Ausschüttungen zahlen kann. Angesichts der Schuldensituation gibt es hier allerdings ein erhöhtes Risiko.

