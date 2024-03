Welche Aktie kann man einmal kaufen und dann für immer behalten? Und am besten noch große Gewinne einfahren? Eine künstliche Intelligenz behauptet, sie gefunden zu haben – das steckt dahinter

Das zu schaffen, ist wohl der Traum eines jeden Anlegers: Eine Aktie zu finden, die man einmal kauft und dann für immer behalten kann. Doch nicht nur das: Eine Aktie, die einem kein Kopfzerbrechen bereitet und bei der man ständig nervös aufs Depot gucken muss.

Im besten Fall liefert sie auch noch regelmäßige Kursgewinne, gar: eine Dividende. Doch welche Aktie könnte sich dafür qualifizieren? Wir haben bei jemandem gefragt, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz (KI). Denn diese verfügt in der Regel über eine enorm große Datenbank und kann zahlreiche Informationen bei der Entscheidung miteinbeziehen.

Diese Aktie sollten Sie laut KI kaufen und dann für immer behalten

Hierfür wandten wir uns an die wohl berühmteste KI der Welt: ChatGPT. Für unser Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist die beste Buy-and-Hold-Forever-Aktie der Welt?

ChatGPT: Die Frage nach der "besten Buy-and-Hold-Forever-Aktie" hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter persönliche finanzielle Ziele, Risikotoleranz und den Zeitpunkt des Markteintritts. Historisch gesehen werden einige Unternehmen und Sektoren aufgrund ihrer soliden Geschäftsmodelle, starken Marktpositionen und Fähigkeit, im Laufe der Zeit stetiges Wachstum zu generieren, häufig als gute Kandidaten für eine langfristige Investition angesehen.

Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet (Google) werden oft für ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen, starken Cashflows und dominanten Positionen in wachsenden Märkten hervorgehoben. Diese Unternehmen haben die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, maßgeblich beeinflusst und gelten daher für viele Investoren als attraktive langfristige Anlagen.

Auch Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter wie Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Coca-Cola werden oft als solide Buy-and-Hold-Optionen angesehen, da sie beliebte Marken besitzen, die konstante Nachfrage generieren und in der Regel weniger anfällig für wirtschaftliche Schwankungen sind.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Vergangenheitsleistung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Die Entscheidung, in eine Aktie zu investieren und sie "für immer" zu halten, sollte sorgfältig geprüft und regelmäßig überdacht werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin gut positioniert ist, um auf langfristige Herausforderungen und Marktveränderungen zu reagieren.

Letztendlich hängt die beste Buy-and-Hold-Forever-Aktie von Ihren individuellen Investitionszielen und der Marktforschung ab. Es wird oft empfohlen, sich mit einem Finanzberater zu beraten, um eine Strategie zu entwickeln, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch nur eine Aktie als Buy-and-Hold-Forever-Investition auswählen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für eine Firma wie Microsoft entscheiden. Es gibt mehrere Gründe, die Microsoft als attraktive langfristige Investition erscheinen lassen:

1. Diversifiziertes Geschäftsmodell: Microsoft ist in mehreren robusten und wachsenden Märkten tätig, einschließlich Betriebssystemen, Cloud-Computing (Azure), Produktivitätssoftware (Microsoft Office), professionellen Netzwerken (LinkedIn) und Gaming (Xbox). Diese Diversifizierung hilft, das Risiko zu mindern und das Wachstumspotenzial zu maximieren.

2. Starke Finanzlage: Microsoft verfügt über eine solide Bilanz mit erheblichen Bargeldreserven, was dem Unternehmen strategische Flexibilität für Investitionen, Übernahmen und Aktienrückkäufe gibt. Die starke Finanzlage unterstützt auch eine nachhaltige Dividendenpolitik, was für langfristige Investoren attraktiv ist.

3. Innovation und Forschung: Microsoft investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um an der Spitze technologischer Innovationen zu bleiben. Das Unternehmen hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich an den sich wandelnden Technologiemarkt anzupassen, was für seine langfristige Lebensfähigkeit entscheidend ist.

4. Wachstum im Cloud-Segment: Mit Azure ist Microsoft ein wichtiger Akteur im schnell wachsenden Cloud-Computing-Markt, einem Bereich, der für die digitale Transformation von Unternehmen weltweit von zentraler Bedeutung ist. Azure konkurriert erfolgreich mit anderen großen Cloud-Anbietern und zeigt robustes Wachstum.

5. Widerstandsfähigkeit und Marktposition: Microsoft hat eine starke Marktposition in verschiedenen Segmenten und hat über die Jahre hinweg Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen und technologischen Veränderungen gezeigt.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass keine Investition ohne Risiko ist und die Auswahl einer "Buy-and-Hold-Forever-Aktie" von vielen individuellen Faktoren abhängt, einschließlich der eigenen Risikotoleranz, Investitionsziele und Marktperspektiven. Diese hypothetische Auswahl spiegelt lediglich eine Meinung basierend auf der aktuellen Marktlage und den verfügbaren Informationen wider; sie sollte nicht als spezifische Anlageberatung interpretiert werden.

