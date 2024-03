Ist der Hype um Nvidia etwa schon vorbei? Milliardäre scheinen ihre Positionen beim Tech-Giganten abzubauen und gehen bei zwei anderen bekannten Aktien auf Einkaufstour

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) bleibt auch 2024 das Trendthema der Börse. Bereits 2023 konnten entsprechende Aktien von der Begeisterung der Anleger enorm profitieren und mit den Kursen ging es dementsprechend nach oben.

Vor allem Chip-Gigant Nvidia konnte hier besonders profitieren und legte über 200 Prozent zu denn das Unternehmen gilt als einer der wichtigsten Kandidaten beim Thema KI. Doch könnte die Aktie mittlerweile zu heiß gelaufen sein? Denn ein Blick auf die Portfolien von Milliardärs-Investoren zeigt: Einige von ihnen warfen viele ihrer Nvidia-Aktien aus dem Depot. Was steckt dahinter?

So entdeckte das Finanzportal „The Motley Fool“ bei der Untersuchung verschiedener Portfolios von Milliardärs-Investoren: Einige von ihnen verkauften viele von ihren Nvidia-Aktien. So zeigt die jüngste Einreichung ihrer Portfolien, die den Stand zum 31. Dezember zeigt und damit offenbart, mit welchen Aktien sie ins neue Jahr starteten: Viele Milliardärs-Investoren haben ihre Positionen bei Nvidia reduziert.

• Israel Englander von Millenium Management (-1.689.322 Aktien)

• Jeff Yass von Susquehanna International (-1.170.611 Aktien)

• Steven Cohen von Point72 Asset Management (-1.088.821 Aktien)

• David Tepper von Appaloosa Management (-235.000 Aktien)

• Philippe Laffont von Coatue Management (-218.839 Aktien)

• Chase Coleman von Tiger Global Management (-142.900 Aktien)

• David Siegel und John Overdeck von Two Sigma Investments (-30.663 Aktien)

Besteht etwa Grund zur Sorge bei Nvidia? Immerhin liegt die Aktie seit Jahresbeginn bereits wieder rund 90 Prozent im Plus. Und ja: Bei Nvidia handelt es sich um einen leistungsstarken Tech-Giganten, der beim Thema KI eine große Rolle spielt. Gut möglich, dass einige der Milliardäre auch einfach nur etwas von den sagenhaften Gewinnen mitnehmen wollten, die Nvidia 2023 einfuhr. Motley Fool wies jedoch auf negative Punkte hin, die für den Verkauf sprechen könnten: So besteht neben der externen Konkurrenz wie AMD auch Rivalen-Gefahr von Nvidias Top-Kunden: So machen Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet rund 40 Prozent von Nvidias Umsatz aus, jedoch arbeiten sie alle mittlerweile auch an eigenen KI-Chips. Auch sieht sich Nvidia immer wieder mit regulatorischem Gegenwind wie Exportbeschränkungen für den wichtigen Markt China konfrontiert.

Bei diesen zwei KI-Aktien schlugen die Milliardäre zu

Zugeschlagen haben die Milliardäre hingegen bei zwei anderen Aktien: So wurde vor allem beim chinesischen Internetunternehmen Baidu zugeschlagen.

• Jeff Yass von Susquehanna International (+290.154 Aktien)

• Israel Englander von Millennium Management (+147.481 Aktien)

• Steven Cohen von Point72 Asset Management (+135.600 Aktien)

• Ken Griffin von Citadel Advisors (+80.815 Aktien)

• Jim Simons von Renaissance Technologies (+47.000 Aktien)

• David Siegel und John Overdeck von Two Sigma Investments (+38.966 Aktien)

• Philippe Laffont von Coatue Management (+5.545 Aktien)

Ein KGV von 9 ist hier deutlich günstiger als beider Nvidia-Aktie. Da es in China viel laschere Bestimmungen beim Thema Datenschutz gibt und Daten nun einmal der Grundbausteine für eine jede künstliche Intelligenz sind, kann Baidu beim Fortschritt der Technologie hier ordentlich profitieren. Baidu ist sowohl bei der Cloud, dem intelligenten Fahren als auch im Suchmaschinengeschäft tätig. Dieses machte laut Motley Fool in den vergangenen neun Jahren zwischen 60 und 85 Prozent des Anteils der Internet-Suche in China aus.

Außerdem schlugen die Investoren bei Amazon zu:

• Ken Griffin von Citadel Advisors (+4.321.477 Aktien)

• Jim Simons von Renaissance Technologies (+4.296.466 Aktien)

• Chase Coleman von Tiger Global Management (+947.440 Aktien)

• Ken Fisher von Fisher Asset Management (+888.369 Aktien)

• David Siegel und John Overdeck von Two Sigma Investments (+726.854 Aktien)

• Steven Cohen von Point72 Asset Management (+462.179 Aktien)

• Israel Englander von Millennium Management (+85.532 Aktien)

Diese Aktie ist übrigens auch eine der wenigen KI-Aktien, die sich sogar im Portfolio vom berühmten Investor Warren Buffett befindet. Vor allem die KI-Integration in Amazons Cloudgeschäft AWS könnte dem Unternehmen zukünftig große Chancen eröffnen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.