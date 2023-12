Wie sollte man investieren, um möglichst viel Gewinn zu erzielen? Eine künstliche Intelligenz verrät es und erklärt außerdem, wie man sein Portfolio so aufbaut, dass man bei moderatem Risiko möglichst viel Rendite erzeugt

Gibt es eigentlich eine geheime Erfolgsformel, mit der man beim Investieren möglichst großen Erfolg erzielt? Tipps, Tricks und Strategien existieren dazu jedenfalls wie Sand am Meer.

Wir wollten es daher genau wissen und fragten bei jemandem nach, der über eine riesige Wissensdatenbank verfügt und die Lösung haben könnte: ChatGPT. Und auch, wenn sich die künstliche Intelligenz bei Investitions-Fragen sonst relativ zurückhaltend gibt, überraschte sie hier mit einer recht eindeutigen Antwort.

Der beste Tipp um reich zu werden laut ChatGPT

Wir fragten also bei ChatGPT (Version GPT 4) direkt nach: Was ist der beste Anlage-Tipp, um reich zu werden?

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten:

Es gibt keinen einzigen "besten" Anlage-Tipp, um reich zu werden, da Vermögensbildung von vielen Faktoren abhängt, wie Risikobereitschaft, Anlagehorizont, Marktkenntnisse und wirtschaftliche Bedingungen. Allerdings gibt es einige bewährte Strategien, die häufig empfohlen werden:

1. Langfristige Investitionen in Aktienmärkte: Historisch gesehen haben Aktienmärkte langfristig gute Renditen erzielt. Investieren in breit gestreute Indexfonds oder ETFs kann eine gute Strategie sein, um von diesem Wachstum zu profitieren.

2. Diversifikation: Die Verteilung von Investitionen über verschiedene Anlageklassen (wie Aktien, Anleihen, Immobilien) kann das Risiko verringern.

3. Regelmäßiges Sparen und Investieren: Regelmäßiges Investieren eines festen Betrags (Cost-Average-Effekt) kann dabei helfen, Marktschwankungen auszugleichen und Vermögen aufzubauen.

4. Selbstbildung und Beratung: Sich über Finanzmärkte zu informieren und ggf. professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, kann hilfreich sein, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

5. Geduld und Disziplin: Vermögensaufbau ist in der Regel ein langfristiger Prozess. Geduld und die Disziplin, bei einem durchdachten Plan zu bleiben, sind oft Schlüssel zum Erfolg.

6. Risikomanagement: Verstehen Sie Ihr persönliches Risikoprofil und investieren Sie entsprechend. Nicht jede Investition ist für jeden Anleger geeignet.

7. Alternative Investitionen und Innovationen: In neue Technologien oder Märkte zu investieren, kann hohe Renditen bringen, birgt aber auch höhere Risiken.

Es ist wichtig zu betonen, dass alle Investitionen Risiken bergen und es keine Garantie für Gewinne gibt. Es ist ratsam, vor bedeutenden Anlageentscheidungen unabhängige Finanzberatung einzuholen.





Wir hakten nach: Welcher Tipp ist von den sieben wohl der wichtigste?

Es ist schwierig, einen dieser Tipps als den wichtigsten zu bezeichnen, da die Bedeutung jedes Tippes von individuellen Faktoren wie finanziellen Zielen, Risikotoleranz und Investitionshorizont abhängt. Allerdings könnte man argumentieren, dass Diversifikation oft als einer der grundlegendsten und wichtigsten Anlageprinzipien angesehen wird.

Diversifikation hilft dabei, Risiken zu reduzieren, ohne notwendigerweise die erwarteten Erträge zu beeinträchtigen. Indem man sein Vermögen über verschiedene Anlageklassen (wie Aktien, Anleihen, Immobilien) und innerhalb dieser Klassen über verschiedene Sektoren und geographische Regionen verteilt, kann man das Risiko eines großen Verlustes reduzieren, falls eine einzelne Anlage oder ein Marktsegment schlecht abschneidet.

Dennoch ist es wichtig, alle diese Tipps im Kontext der eigenen finanziellen Situation und Ziele zu betrachten. Was für eine Person der wichtigste Tipp sein könnte, mag für eine andere weniger relevant sein. Eine umfassende Finanzplanung, die alle diese Aspekte berücksichtigt, ist oft der Schlüssel zum langfristigen finanziellen Erfolg.





Das scheint auch der bekannte Investor Peter Lynch so zu sehen. Ein bekanntest Zitat von ihm lautet: "Ich glaube, das Geheimnis ist, dass, wenn man viele Aktien hat, einige sich mittelmäßig entwickeln, einige sich gut entwickeln, und wenn eine oder zwei von ihnen stark steigen, erzielt man ein fabelhaftes Ergebnis."

Wenig Risiko, hohe Rendite: So sollten Sie laut ChatGPT ihr Portolio aufbauen

Außerdem fragten wir ChatGPT anschließend noch: Wie würdest du dein Portfolio aufstellen, um möglichst viel Rendite bei moderatem Risiko zu erzielen?

Ein Portfolio, das auf hohe Rendite bei moderatem Risiko ausgerichtet ist, sollte gut diversifiziert sein und eine Mischung verschiedener Anlageklassen beinhalten. Hier ist ein Beispiel, wie ein solches Portfolio aussehen könnte:

1. Aktien: Investieren in Aktien, vorzugsweise über breit diversifizierte Indexfonds oder ETFs. Dies könnte eine Mischung aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen beinhalten, sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden Märkten. Aktien bieten langfristig das Potenzial für höhere Renditen, bergen aber auch höhere Risiken.

2. Anleihen: Eine gewisse Allokation in Anleihen, einschließlich Staatsanleihen und Unternehmensanleihen guter Bonität, kann das Risiko reduzieren und für Einkommen sorgen. Anleihen sind in der Regel weniger volatil als Aktien und können als Puffer dienen, wenn die Aktienmärkte fallen.

3. Immobilien: Investitionen in Immobilien, möglicherweise über Immobilienfonds oder REITs (Real Estate Investment Trusts), bieten eine weitere Diversifikation und können eine Quelle stabiler Erträge sein.

4. Alternative Investments: Je nach Risikotoleranz und Interesse könnten alternative Anlagen wie Rohstoffe, Hedgefonds oder Private Equity hinzugefügt werden, um die Diversifikation weiter zu erhöhen und das Potenzial für unkorrelierte Renditen zu nutzen.

5. Cash oder cashähnliche Anlagen: Ein gewisser Anteil in liquiden Mitteln oder geldmarktnahen Anlagen kann nützlich sein, um von potenziellen Anlagechancen zu profitieren und als Absicherung in volatilen Marktphasen zu dienen.

6. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung: Das Portfolio sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es mit Ihren Anlagezielen und der Risikobereitschaft im Einklang steht.

Wichtig zu betonen ist, dass diese Aufteilung nur ein Beispiel ist und stark von persönlichen Faktoren wie Alter, Anlageziel, Risikotoleranz und finanziellen Umständen abhängt. Professionelle Finanzberatung kann sehr hilfreich sein, um ein Portfolio aufzubauen, das Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht.

