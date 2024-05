Geht es jetzt wieder los? Nach der Mega-Rallye der GameStop-Aktie im Jahr 2021 steigt das Papier jetzt plötzlich wieder. Das sollten Anleger wissen.

Mit diesem Comeback hatten wohl nicht viele Anleger gerechnet. Die GameStop-Aktie ist wieder oben auf. Am Donnerstag stieg der Titel zwischenzeitlich um mehr als 16 Prozent. Dabei handelte es sich für die US-amerikanischen Einzelhandelskette um den größten Kursgewinn seit November 2023. Und bei vielen Menschen werden wohl Erinnerungen an die sagenhafte Rallye der Aktie im Jahr 2021 wach.

Erinnerungen an GameStop-Rallye 2021

Damals formierten sich in Internetforen wie Reddit Kleinanleger und trieben mit ihren Käufen die GameStop-Aktie in die Höhe - jedoch ohne erkennbaren Grund. In der Folge mussten Hedgefonds, die auf einen Kursverlust des schon damals strauchelnden Unternehmens setzten, ihren Positionen liquidieren, um große Verluste zu verhindern.

Die Meme-Aktien waren geboren, also Wertpapiere, die ohne erkennbaren Grund von einer Community gehyped werden und plötzliche Kursgewinne einfahren - bis die Blase platzt. Denn auch für GameStop ging es irgendwann wieder nach unten.

Was macht die GameStop-Aktie jetzt?

Müssen Anleger jetzt also wieder mit einem ähnlichen Ereignis rechnen? Genau sagen lässt sich das nicht, obwohl wieder einige Parallelen zu dem Anleger-Event 2021 zu erkennen sind. Auch diesmal ist nämlich nicht ganz klar, warum die Aktie so gestiegen ist.

Neue Quartalszahlen des Unternehmens werden erst im Juni erwartet und erst im März kündigte GameStop einen Stellenabbau an. Besonders rosig klingt das alles nicht. Im Netz wird die Entwicklung der Aktie aber gefeiert. Eine neue GameStop-Blase ist also nicht ausgeschlossen.

