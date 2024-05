Eine Aktie einmal kaufen und dann für immer halten? Was wie ein Traum für viele Investoren klingt, war zumindest in der Vergangenheit mit den Aktien aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index möglich. Bei drei dieser Werte ergeben sich im Mai nun womöglich spannende Kaufchancen für langfristige Anleger.

Es ist gerade etwas turbulenter an den Märkten, doch insbesondere die Anleger, die langfristig dabei sind, schlafen weiterhin ruhig. Ihr Geheimnis: Sie setzen auf langfristig solide und aussichtsreiche Aktien für die Ewigkeit. Einige solcher Titel finden Sie im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Diese Aktien Kandidaten für Buy & Hold forever

Bei drei der Werte aus dem Index könnte sich nun im Mai für Anleger nun eine Chance ergeben, die Titel auf einem attraktiven Niveau einzusammeln und sie langfristig zu halten. Das sind die Aktien:

Equinor (KGV: 7,7)

Viele Experten erwarten in den nächsten Monaten und Jahren eine neue Rohstoffrallye, die die Preise nach oben ziehen soll. Dementsprechend interessant kann in diesem Kontext die Aktie von Equinor sein, während Ölpreise & Co. noch moderat dastehen.

Besonders, wer langfristig am Rohstoffmarkt engagiert sein will, sollte sich die entsprechenden Unternehmen aus dem Bereich und vor allem operativ exzellente Player wie Quinoa anschauen.

Alphabet (KGV: 22,3)

Trotz eines neuen Rekordhochs ein Kaufkandidat? Auch wenn es zunächst konträr klingt, so hat Alphabet doch mit seinem neuen Hoch nach den Zahlen am vergangenen Donnerstag und dem anschließenden Anstieg bewiesen, wie exzellent man operativ unterwegs ist.

Auch die Abgesänge auf Alphabet dürften infolge dieser Nachrichten verstummen, sodass noch deutlich mehr Potenzial für die Aktie des Konzerns nach oben vorhanden ist.

McCormick (KGV: 26,3)

Rund ein Viertel hat die Aktie des weltweit führenden Gewürz- und Aromenherstellers McCormick seit dem Hoch im Jahr 2022 eingebüßt. Hintergrund dieser Entwicklung sind primär Margendruck und die hohen Zinsen, die das Unternehmen belasten.

Trotzdem verfügt der Konzern weiterhin über eine exzellente Marktstellung, sodass die Aktie für antizyklische Anleger nach dem Abverkauf nun interessant sein könnte.

