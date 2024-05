Daimler Truck hat am Freitag vor Handelsstart seine Quartalszahlen vorgelegt, die Anleger überrascht haben. Ist das jetzt die letzte Chance, bei dem Wert einzusteigen, bevor die Rallye losgeht? Oder droht jetzt der Abverkauf?

Mit einem Plus seit Jahresstart von 24,7 Prozent gehört die Aktie von Daimler Truck zu den am besten laufenden Werten im DAX. Zuletzt hatte der Wert nach der Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen aber korrigiert.

Mit den am Freitag vorgelegten Zahlen konnte sich das nicht ändern:

Daimler Truck-Aktie mit Zahlen

Mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2024 hat Daimler Truck die Börse überzeugen können. So meldete das Unternehmen überraschend einen Umsatz für den Zeitraum von Januar bis März von 13,3 Milliarden Euro. Analysten hatten gerade einmal mit 12,7 Milliarden Euro gerechnet. Zudem konnte das Unternehmen die Marge im Industriegeschäft auf 9,3 Prozent von zuvor 8,8 Prozent ausbauen. Angesichts der beiden Faktoren wurde mit 1,00 Euro je Aktie (Vorjahr 0,90 Euro) ein überraschend hoher Gewinn vermeldet.

Angesichts dieser starken Zahlen sah sich das Management in der Lage, die Jahresziele zu bekräftigen. Dass es keine Erhöhung der Prognose gab, dürfte in erster Linie den Auftragseingängen des Konzerns geschuldet sein. So sprach Chef Martin Daum von Gegenwind in Europa, denn die Auftragseingänge gingen um 14 Prozent auf 105 807 Fahrzeuge zurück. Die letztere Nachricht drückte massiv auf den Kurs.

Letzte Chance zum Einstieg, bevor die Rallye losgeht?

Wegen des Wermutstropfens beim Ausblick reagierte die Aktie von Daimler Truck am Freitag enorm negatib auf die Nachrichten. Nach Börsenstart lag die Aktie rund fünf Prozent im Minus.

Damit dürfte sich die bisherige Korrektur der Aktie fortsetzen, während eine Fortsetzung der Rallye unwahrscheinlicher wird. Angesichts des Kurspotenzials, das sowohl die Analysten (+29 Prozent) und BÖRSE ONLINE (+34 Prozent) sieht, kann der Titel jetzt für Anleger trotzdem einen Blick wert sein.



