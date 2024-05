Mit großer Spannung wurden am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen des Chipdesigners Nvidia erwartet. Der Highflyer des Jahres 2024 hat inzwischen ein enormes Gewicht in den großen Indizes erlangt, weswegen die Meldungen eine enorme Wichtigkeit für den Markt haben. Das wurde konkret gemeldet.

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Nvidia Quartalszahlen vorgelegt. Bereits im Vorfeld der Ergebnisse war die Stimmung unter den Anlegern angespannt gewesen. Denn wegen des hohen Gewichts von Nvidia in den Indizes war eine starke Einflussnahme durch die Papiere auf die Richtung der Börsen in den kommenden Wochen prognostiziert worden.

Zudem stieg die Nervosität in den vergangenen Tagen deutlich an, denn die Erwartungen an das Unternehmen waren hoch. Neben ambitionierten Gewinnschätzungen sprachen Nachrichtenagenturen wie dpa sogar von prozentual zweistellig über den Prognosen liegenden Flüsterschätzungen. Doch mit den gemeldeten Ergebnissen konnte der Chipkonzern die Anleger überraschen.

Entscheidende Zahlen bei Nvidia präsentiert

Denn erneut übertraf der Chipdesigner alle Erwartungen der Analysten. Konkret meldete man einen Gewinn je Aktie von 6,12 US-Dollar (0,54 US-Dollar mehr als erwartet) und einen Umsatz von 26,04 US-Dollar (1,45 Milliarden US-Dollar mehr als erwartet). Die Aussicht auf das zweite Quartal mit einem Umsatz von 28 Milliarden US-Dollar pulverisierte die Prognosen von 26,48 Milliarden US-Dollar der WallStreet Analysten.

Noch besser als die Schätzungen des Unternehmens für das zweite Quartal lasen sich die Vorausblicke von Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia. Er schrieb:

„Die nächste industrielle Revolution hat begonnen – Unternehmen und Länder arbeiten mit Nvidia zusammen, um die traditionellen Billionen-Dollar-Rechenzentren auf beschleunigtes Computing umzustellen und eine neue Art von Rechenzentren – KI-Fabriken – zu bauen, um ein neues Gut zu produzieren: Künstliche Intelligenz. KI wird nahezu jeder Branche erhebliche Produktivitätssteigerungen bescheren und Unternehmen dabei helfen, kosten- und energieeffizienter zu arbeiten und gleichzeitig die Umsatzmöglichkeiten zu erweitern.“

Das bedeutet es für Aktionäre und den Markt

Dass die Aktie von Nvidia infolge dieser positiven Nachrichten im nachbörslichen Handel mit einem Plus von 4,1 Prozent auf ein neues Rekordhoch stieg, überraschte im Anschluss niemanden mehr. Ein zusätzlicher Treiber für die Papiere war dabei ein vom Management angekündigter Aktiensplit von 10 zu 1, der am 7. Juni durchgeführt werden soll.

Angesichts dieser positiven Reaktion und der guten Zahlen, dürfte auch der Gesamtmarkt am Donnerstag positiv reagieren, insofern sich die Gewinne über die Nacht halten. Die Aussichten auf eine Rallye sind damit ein ganzes Stück besser geworden.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.