Es ist eine Wette auf die Zukunft. Glaubt man den Top-Analysten an der Wall Street, dann haben diese beiden Technologie-Aktien in nächster Zeit ein richtig hohes Wachstumspotenzial.

Künstliche Intelligenz (KI) und neue Technologien allgemein dominieren viele Gespräche an den Börse. Da verwundert es nicht, dass die Top-Analysten an der Wall Street derzeit auch bei zwei Aktien aus diesen Bereichen zu einem Kauf raten. Aber Vorsicht: Bei beiden Werten handelt es sich um spekulative Anlagen. Gewinn und Verlust liegen hier nah beieinander.

Applied Digital Corporation

Das Geschäftsmodell klingt ähnlich wie bei dem Technologiekonzern Super Micro Computer, dessen Aktie seit Jahresanfang um unglaubliche 160 Prozent nach oben schoss. Applied Digital Corporation entwickelt und betreibt laut eigener Aussage Rechenzentren der nächsten Generation in ganz Nordamerika. Die drei primären Geschäftsbereiche umfassen Cloud-Dienste für künstliche Intelligenz (KI), das Hosting von Hochleistungsrechnern (HPC) und das Hosting von Krypto-Rechenzentren. Erst kürzlich hatte Needham-Analyst John Todaro genau wie vier weitere Top-Analysten zum Kauf der Aktie geraten. Im Schnitt lag das Upside-Potenzial für die Aktie in den kommenden zwölf Monaten bei 189 Prozent. Todaro und Analyst Robert Brown von Lake Street sehen bei dem Papier sogar ein Kurspotenzial von teilweise weit mehr als 200 Prozent. Anleger sollten aber vorsichtig sein, im Januar rutschte das Papier nach enttäuschenden Quartalszahlen zwischenzeitlich um 21 Prozent ab.

Evolv Technologies Holdings

Um durchschnittlich fast 41 Prozent kann es laut den Top-Analysten für das Evolv Technologies nach oben gehen. Der Konzern entwickelt und produziert Sicherheitsscreening-Produkte und andere spezifische Dienstleistungen. Was zunächst abstrakt klingt, bedeutet konkret, dass die Technik von Evolv beispielsweise bei Großveranstaltungen oder auch an amerikanischen Schulen zum Einsatz kommt, um Personen auf Waffen zu scannen. Das Unternehmen setzt dabei aber nicht auf klassische Metalldetektoren, um ungefährliche Gegenstände von Waffen zu unterscheiden, sondern auf KI. Die Software, die diese Scans übernimmt, soll laut Angaben des Unternehmens mit mehr Daten auch schlauer werden. Die Vorteile der Technologie liegen auf der Hand. Menschen können ohne Stopp durch Sicherheitskontrollen gehen und es bilden sich in der Theorie keine langen Schlangen mehr, die auch selbst ein Sicherheitsrisiko sein können. Aber auch hier sollten Anleger umsichtig agieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 674 Millioen US-Dollar ist Evolv Technologies ein kleineres Unternehmen und dadurch anfälliger für Schwankungen. Zudem können bei dem KI-Scan wie bei jedem anderen Tool Fehler auftreten, die einer wachstumsorientierten Marke aber ernsthaften Schaden zufügen können. Beide Aktien sind derzeit daher allenfalls etwas für einen überschaubaren Einstieg.

Lesen Sie auch: 7,50 Prozent Zinsen p.a. und mehr für mehrere Jahre mit der Deutsche Bank-Aktie verdienen – So gelingt es sicher

Oder: 2 Aktien mit riesigem Kurswachstum könnten bald in den S&P 500 aufgenommen werden. Müssen Anleger jetzt schnell sein?