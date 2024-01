Einige Top-Analysten der Wall Street haben gesprochen und sehen bei zwei Aktien in nächster Zeit Potenzial für ein kräftiges Kurswachstum. Sollten Anleger dem Ruf folgen?

Vor allem Fortbewegungsmittel am Boden und in der Luft scheinen es einigen Top-Analysten an der Wall Street derzeit angetan zu haben. Für diese beiden amerikanischen Unternehmen sehen die Experten für die nächsten zwölf Monate Kurspotenziale von 52 und 47 Prozent, wie das Portal „TipRanks“ berichtete.

Alles für das Auto

Lackierung, Glas, Fahrzeugreparatur, Ölwechsel oder Autowäsche. Das Unternehmen Driven Brands Holdings hat für Autobesitzer so einiges im Angebot. Und das Wertpapier wohl ebenso für Anleger, wenn man den Wall Street-Analysten glauben will. Die raten bei dem Papier mehrheitlich zum Kauf – mit einem durchschnittlichen Kursziel von 25 US-Dollar, was derzeit einem Wachstum von etwa 52 Prozent entsprechen würde. Laut Studien ist in dem Marktsegment der Dienstleistungen für Fahrzeuge bis ins Jahr 2029 noch ein jährliches Wachstum von fast sechs Prozent drin. Der Gesamtwert würde dann 251,52 Milliarden US-Dollar betragen.

Hebt diese Aktie demnächst wieder ab?

United Airlines konnte zuletzt mit der Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr Händler überraschen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Einnahmen aus den margenstarken Premium-Angeboten stark bleiben und dazu beitragen, dass United in 2024 einen bereinigten Gewinn von etwa neun bis elf US-Dollar pro Aktie erwirtschaften kann. Die Analysten der Wall Street gingen von 9,58 US-Dollar pro Aktie aus. Das überdeckte sogar Verluste im laufen Quartal aufgrund eines Zwischenfalls mit zahlreichen Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max, die nach einem Unfall am Boden bleiben mussten. Für die Aktie ging es zwischenzeitlich trotzdem deutlich nach oben. Für die Analysten der Wall Street ist aber noch nicht Schluss. Sie rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit einem Kursanstieg von durchschnittlich 47 Prozent und raten zum Kauf. Für Anleger wäre derzeit also noch etwas Luft nach oben.

