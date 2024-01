Die Aktie von Plug Power hat am Dienstag einen überraschenden Kurssprung hingelegt und 30 Prozent an Wert gewonnen. Doch was beflügelt den Titel aktuell? Dürfen Aktionäre wieder Hoffnung schöpfen?

Der Wasserstoff-Hoffnungsträger Plug Power steht seit einiger Zeit enorm unter Druck. Fehlende Aufträge, mangelnde Profitabilität und eine mögliche Insolvenz haben den Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 78 Prozent einbrechen lassen. Zuletzt machte zudem eine Meldung um eine massive Kapitalerhöhung die Runde.

Trotzdem konnte der Wert am Dienstag um mehr als 30 Prozent zulegen – ein Hoffnungsschimmer für Plug Power-Aktionäre in dieser schwierigen Zeit?

Plug Power-Aktie legt 30 Prozent zu

Ursache des starken Kurssprungs am Dienstag ist eine Meldung von CEO Andy Marsh, der erfolgreiche Verhandlungen mit dem Energieministerium verkünden konnte. Für ein bereits genehmigtes Projekt rund um sechs Wasserstoffproduktionsanlagen in den USA hat Plug Power von dem Ministerium einen Kredit über 1,6 Milliarden US-Dollar erhalten.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, die eigenen Preise zu erhöhen, die Personalkosten hingegen durch einen Einstellungsstopp senken zu wollen. Diese Maßnahmen sind dringend nötig: vor der kürzlichen Kapitalerhöhung und dem Kredit des Energieministeriums prognostizierten Analysten eine Pleite von Plug Power im Q1 2025.

Gibt es wieder Hoffnung für Plug Power-Aktionäre?

Dementsprechend schöpfen Aktionäre von Plug Power wieder etwas Hoffnung – zu euphorisch sollte man allerdings trotzdem nicht sein. Selbst optimistische Analysten erwarten eine Profitabilität des Unternehmens nicht vor 2027 und ob das bisher aufgenommene Geld ausreicht ist fraglich.

Gleichzeitig ist Plug Power dafür bekannt, die Erwartungen von Aktionären zu enttäuschen, was zu diesem extremen Kursverfall bei der Aktie geführt hat.

Folglich bleibt Plug Power eine sehr risikoreiche Aktie, bei der das wahrscheinlichste Szenario weiterhin ein Totalverlust ist. Wer trotzdem investieren will, sollte die entsprechende Risikotoleranz mitbringen.

In Plug Power investieren und Qualitätsunternehmen beimischen?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Reversal Index und den BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index

Lesen Sie auch:

Ultra bullisch: Cathie Wood schlug im Januar schon neun Mal bei dieser genialen KI-Biotech-Aktie zu

Oder:

Dieser bekannte Dividendenaristokrat enttäuscht Anleger – Chance oder Finger weg?