Wer sich hohe Dividenden noch in dieser Woche sichern will, der sollte jetzt einen Blick auf diese Aktien werfen, denn hierbei handelt es sich nicht nur um Hochausschütter, sondern gleichzeitig um Titel kurz vor dem Ex-Dividendentag. Heißt es jetzt zuschlagen?

Saftige Dividenden kassieren? Das ist das Ziel vieler Anleger. Wenn Sie das bisher noch nicht umgesetzt haben, dann lohnt sich jetzt ein Blick auf diese ausschüttungsstarken Werte. Denn: Diese Titel gehen in der kommenden Woche Ex-Dividende. Nur wer die Aktie an diesem bestimmten Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die jeweilige Ausschüttung.

Diese Woche bis zu 8,6 Prozent Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Gladstone Capital – Ex-Dividende: 18.06.2024 – Dividendenrendite: 8,6 Prozent

Telefonica – Ex-Dividende: 18.06.2024 – Dividendenrendite: 7,2 Prozent

TotalEnergies – Ex-Dividende: 19.06.2024 – Dividendenrendite: 4,6 Prozent

British Land Company – Ex-Dividende: 20.06.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Synovus – Ex-Dividende: 20.06.2024 – Dividendenrendite: 4,2 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 21.06.2024 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

Philip Morris – Ex-Dividende: 21.06.2024 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent







Auf diese drei Titel lohnt sich ein genauerer Blick:

Dividendenwert Gladstone Capital

Die höchste Ausschüttung unter den ausgewählten Dividendenaktien in der kommenden Woche bietet Gladstone Capital mit einer Dividendenrendite von 8,6 Prozent. Leisten kann sich das Unternehmen diese, da es sich hier um eine BDC (Business Development Company) handelt.

Dabei liegt der Fokus des Finanzwertes, insbesondere auf der Finanzierung und Refinanzierung von mittelständischen Unternehmen aus den USA.

Dividendenwert British Land Company

Für denjenigen, der breit gestreut in den Immobiliensektor einsteigen will, könnte die British Land Company das Richtige sein. Der REIT fokussiert sich auf ein diversifiziertes Immobilienportfolio bestehend aus Wohn-, Büro- und Gewerbeeinheiten.

Angesichts der langen Historie des Unternehmens (gegründet im Jahr 1856) und der Aussichten für Immobilienaktien im Zuge von Zinssenkungen, kann sich ein Blick auf den Titel lohnen.

Dividendenwert Philip Morris

Dass das Ende der Tabakaktien noch lange nicht gekommen ist, zeigt die Altria-Schwester Philip Morris sehr eindeutig. Der Konzern hat sich im Bereich der rauchfreien Produkte exzellent positioniert und somit die schwierige Transformation vom klassischen Zigarettenhersteller gemeistert.

Dementsprechend misst die Börse dem Wert auch die höchste Bewertung im gesamten Tabaksektor mit einem KGV von 16,5 und einer Dividendenrendite von “nur” 5,0 Prozent bei.

