Mit dieser bekannten Aktie für die Ewigkeit aus Europa sind jetzt innerhalb der nächsten 12 Monate bis zu 8,69 Prozent Zinsen möglich. Wer sich das Angebot sichern sollte und was es vom Tagesgeld und Festgeld unterscheidet.

Denn mit der Aktienanleihe auf Aktienanleihe auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit der WKN HS6ZZ8 können Anleger jetzt bis zu 8,25 Prozent Zinsen mit der Buy-and-Hold-forever-Aktie verdienen. Wie das funktioniert und warum es so viele Zinsen gibt:

Bis zu 8,25 Prozent Zinsen mit der LVMH-Aktie verdienen

Mit dieser Aktienanleihe setzen Anleger auf die Wertentwicklung der französischen LVMH-Aktie. Zuletzt musste der Luxus-Konzern etwas leiden und konnte keine ganz so gute Performance mehr an den Tag legen. Doch mit dieser Aktienanleihe können Anleger jetzt 8,25 Prozent sichere Zinsen verdienen. Denn die Zinsen werden auf jeden Fall gezahlt, es sei denn, der Emittent ginge pleite.

Wichtig für den Erfolg der Aktienanleihe ist dabei der Basispreis: Notiert die LVMH-Aktie am Bewertungstag 20.06.2025 auf oder über dem Basispreis von 660 Euro, dann erhalten Anleger neben den Zinsen auch den investierte Geld vollständig zurück. Weil der Kurs der Aktienanleihe zuletzt leicht gefallen war, kommen Anleger Stand Mitte Juni 2024 auf eine Maximal-Rendite von 8,69 Prozent.

Doch was passiert, wenn der Kurs der LVMH-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notiert? Dann gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten maßgeblichen Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. In diesem Fall erhalten Sie weniger als den Nennbetrag."

Und hier geht es direkt zum Produkt.

Doch lohnen sich die hohen Zinsen? Und worin besteht der Unterschied zum Tagesgeld und Festgeld?

Hohe Zinsen bei Aktienanleihe auf LVMH: Unterschied zu Tagesgeld und Festgeld

Wichtig: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und LVMH hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der LVMH-Aktie bezieht.

Anleger erhalten hier bei dieser Aktienanleihe deutlich höhere Zinsen im Vergleich zum Tagesgeld oder Festgeld, weil es auch mehr Risiko gibt. Während Sparer beim Tagesgeld und Festgeld kein Kapital verlieren können, so ist dies hier möglich. Zwar erhalten Anleger ja die betreffenden Aktien ins Depot gebucht, falls der Basispreis unterschritten wird und es gibt nicht sofort einen realisierten Verlust, doch die Möglichkeit ist natürlich da. Zudem verzichten Anleger auf die Dividende der LVMH-Aktie, was aber bei einer Rendite von aktuell bis zu 8,69 Prozent p.a. zu verschmerzen scheint.

Anleger müssen sich einfach bewusst machen, dass es beim Tagesgeld und Festgeld zwar mehr Sicherheit, dafür aber weniger Zinsen gibt. Wer statt der Aktienanleihe auf LVMH lieber in Sichteinlagen investiert, der findet im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich jetzt die passenden Angebot.

