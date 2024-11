Diese Aktien stehen kurz vor dem Ex-Dividendentag und versprechen jetzt hohe Ausschüttungen für Anleger. Wer allerdings noch etwas von dem Kuchen abhaben möchte, der muss schnell sein, denn nur wer die jeweiligen Titel zum richtigen Datum hält, hat einen Anspruch auf die Zahlung.

Im November gehen viele spannende Aktien Ex-Dividende und bereits in dieser Woche können Anleger davon profitieren. Allerdings erhält die Ausschüttungen nur derjenige, der die Papiere zum richtigen Datum hält.

Hohe Ausschüttungen mit diesen Aktien noch in dieser Woche erhalten

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Postal Realty – Ex-Dividende: 04.11.2024 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

Omega Healthcare – Ex-Dividende: 04.11.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Ashmore – Ex-Dividende: 06.11.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Heritage Commerce – Ex-Dividende: 06.11.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Pfizer – Ex-Dividende: 07.11.2024 – Dividendenrendite: 5,9 Prozent

Main Street Capital– Ex-Dividende: 07.11.2024 – Dividendenrendite: 8,0 Prozent

Premier Financial– Ex-Dividende: 07.11.2024 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenwert: Omega Healthcare

So ist Omega Healthcare bisher erstaunlich gut durch die Krise der Immobilienwerte in den USA gekommen, obwohl dem Wert mehrmals von Experten einiges Ungemach prophezeit worden ist.

Doch nicht nur die Stabilität des Unternehmens macht die Aktie interessant, sondern auch die Wachstumsaussichten des Besitzers von Gesundheits- und Pflegeimmobilien, die in Zukunft mit einer alternden Gesellschaft stärker nachgefragt werden dürften.

Dividendenwert: Main Street Capital

Noch höhere Ausschüttungen gibt es dagegen in der kommenden Woche bei Main Street Capital. Hier liegt die Dividendenrendite bei 8,0 Prozent.

Das Unternehmen ist primär in den Bereich Private Equity und Private Debt unterwegs, wobei es zumeist Unternehmen gegen Anteile oder Zinsen finanziert bzw. diese ganz übernimmt.

Dividendenwert: Postal Realty

Ebenfalls einen Blick wert ist der US-REIT Postal Realty, der neben einer attraktiven Dividendenrendite noch zusätzlich ein interessantes sowie stabiles Geschäftsmodell zu bieten hat.

So vermietet das Unternehmen Gebäude einzig und allein an den staatlichen United States Postal Service, den einst vom Kongress ins Leben gerufenen US-Postservice, und erwirtschaftet so attraktive Renditen.

