Wissen die mehr? Die Profi-Investoren der Wall Street tätigen kurz vor den Zahlen der Nvidia-Aktie Käufe und Verkäufe in Milliardenhöhe – was sollten Anleger jetzt tun?

Die gesamte Wall Street wartet gespannt auf den 28. August, wenn Nvidia seine neuesten Quartalszahlen veröffentlicht. Die Nvidia-Aktie gilt derzeit als eine der begehrtesten weltweit, da das Unternehmen als führend im Wachstumsbereich Künstliche Intelligenz (KI) angesehen wird.

Bisher hat es Nvidia immer geschafft, die Erwartungen mit seinen Quartalszahlen zu übertreffen, was die Aktie regelmäßig stark ansteigen ließ. Doch die Begeisterung für die Aktie ist seit 2023 bereits enorm gewachsen, sodass Anleger befürchten, dass Nvidia es diesmal nicht schaffen könnte, erneut so stark zu steigen. Bereits Anfang August wurde die Aktie durch die allgemeine Marktsicherheit beeinträchtigt.

Was können Anleger also von den kommenden Zahlen und deren Auswirkungen auf die Aktie erwarten? Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist ein Blick auf die Aktivitäten der Profi-Investoren. Und die zeigen: Hier finden gerade erhebliche Bewegungen statt.

Käufe und Verkäufe in Milliardenhöhe – wie sich Profi-Investoren vor den Nvidia-Zahlen positionieren

Ein Blick auf die Bloomberg-Datenbank zeigt, dass einige Profi-Investoren besonders optimistisch sind. Ethenea Independent Investors kaufte laut einer Einreichung vom 23. August über 908.000 Nvidia-Aktien. Noch optimistischer zeigte sich Franklin Resources am 26. August mit dem Kauf von über 18,7 Millionen Nvidia-Aktien. Am 27. August kaufte BNP Paribas laut einer Einreichung über 11,4 Millionen neue Aktien.

Es gibt jedoch auch pessimistische Stimmen: Die Credit Suisse verkaufte laut einer Einreichung vom 23. August etwa 1,4 Millionen Nvidia-Aktien, CI Financial veräußerte 1,9 Millionen Aktien, und AXA verkaufte rund 1,35 Millionen. Am 26. August verkaufte zudem die Deutsche Bank über 1,5 Millionen Aktien, gefolgt von Nationwide Fund Advisors, die am 27. August mehr als eine Million Aktien verkauften.

Das Stimmungsbild ist also gemischt. Doch was können Anleger von den Quartalszahlen erwarten?

Diese Erwartungen haben Analysten für die Nvidia-Aktie

Die Aussichten für Nvidia sind generell sehr positiv. Analysten erwarten im Durchschnitt für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von über 114 Prozent und einen Anstieg des Gewinns je Aktie um mehr als 156 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 145 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent.

Einige Bedenken hinsichtlich der Nvidia-Aktie erscheinen jedoch berechtigt. Die Aktie wurde teilweise durch die große Begeisterung für das Thema Künstliche Intelligenz angetrieben, und ein Großteil dieser Begeisterung wird sich voraussichtlich erst in den kommenden Jahren, wenn sich die Technologie weiterentwickelt, in den Produkten und Zahlen zeigen. Wie Anfang August deutlich wurde, kann es gerade bei einer zyklischen Aktie wie Nvidia zu kleineren Korrekturen kommen. Zudem ist die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46 leicht überbewertet – das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei 37.

Fazit Aus Sicht von Börse Online bleibt die Aktie langfristig jedoch ein klarer Kauf. Nvidia liefert mit seinen Chips die Basisinfrastruktur, die notwendig ist, damit Technologien wie Künstliche Intelligenz überhaupt funktionieren können. Das Unternehmen besitzt eine starke Marktposition. Zwar wird Nvidia in Zukunft mehr Konkurrenz bekommen, aber der Markt für Künstliche Intelligenz wächst gleichzeitig, sodass genug Platz für alle Akteure bleiben sollte. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, deren Aktienkurse hauptsächlich aufgrund der Begeisterung um das Thema KI gestiegen sind, verfügt Nvidia über eine solide fundamentale Basis. Der Aktiensplit im Juni hat die Aktie zudem für viele Anleger wieder attraktiver gemacht. Generell ist es bei Tech-Aktien schade und schwierig, dass der Fokus so stark auf den Quartalszahlen liegt. Innovation, die bei diesen Unternehmen eine zentrale Rolle spielt, verläuft selten linear, sondern disruptiv. Das Zukunftspotenzial solcher Unternehmen kann daher oft nicht sofort in den Quartalszahlen abgelesen werden, sondern zeigt sich manchmal erst Jahre später. Die Börse ist jedoch stark auf Quartalszahlen fixiert, sodass es durchaus möglich ist, dass die Aktie bei übertroffenen Erwartungen steigt oder bei Nichterfüllung der Erwartungen – ähnlich wie bei einigen anderen Unternehmen der „Magnificent Seven“ – auch fallen könnte. Anleger, die jedoch langfristig von der Nvidia-Aktie überzeugt sind, sollten sich nicht zu sehr von den Quartalszahlen beeinflussen lassen. Sicherlich wird es Zeitpunkte geben, zu denen die Aktie günstiger oder teurer zu haben ist. Börse Online sieht jedoch definitiv noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie und stuft sie weiterhin als Kauf ein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

