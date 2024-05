Kurz vor seinem nächsten Rekordhoch ist dem DAX heute die Luft ausgegangen – was dahintersteckt und was bei den Aktien von Bayer und Siemens Energy los ist

Kurz vor seinem Rekordhoch ist dem DAX am Dienstag etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex kam am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an seinen Höchststand von Mitte Mai bei 18 892 Punkten heran. Aktuell steht er nun jedoch bei 18.688 Punkten und liegt damit 0,46 Prozent im Minus zum Vortag. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,56 Prozent im Minus liegt und bei 5.031 Punkten steht.

Aktien von Siemens Energy und Bayer im Fokus

An der Spitze des Dax schafften Siemens Energy eine weitere Bestmarke seit August 2021. Im laufenden Jahr stellen sie mit einem Aufschlag von 121 Prozent alle anderen Werte in den Schatten. Derzeit liegt die Aktie über 3,6 Prozent im Plus. Die Aktie von Bayer hingegen bildet mit einem Minus von 1,1 Prozent von der Performance derzeit das Schlusslicht im DAX und zeigt erneut Schwäche nach der jüngsten Erholung.



