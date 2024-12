Dieser legendäre Milliardär hat jetzt überraschend und unerwartet bei einer Aktie aus dem MDAX zugegriffen, die in Reaktion auf die Nachricht direkt stark nach oben geschossen ist. Doch was bewegt eine bekannte Investmentlegende hier gleich fünf Prozent des Unternehmens zu kaufen? Und könnte das der Startschuss für eine massive Rallye sein?

Am Montag lief eine überraschende Nachricht über die Ticker, denn der legendäre Hedgefondsinvestor David Einhorn hat sich ausgerechnet an einem deutschen Unternehmen aus dem MDAX beteiligt.

Einhorn, der Milliardär und nebenbei ein sehr erfolgreicher Pokerspieler ist, ist eigentlich dafür bekannt, Short-Wetten gegen angeschlagene Unternehmen einzugehen – doch bei Lanxess hat er überraschend eine deutliche Long-Position gebildet.

Legendärer Milliardär greift massiv bei MDAX-Aktie zu

Konkret hat Einhorn sich fünf Prozent der Stimmrechte am MDAX-Konzern gesichert, wie am Montag allgemein bekannt geworden ist. Was der Milliardär damit vorhat, ist zwar nicht bekannt, doch es ist nicht auszuschließen, dass er als aktivistischer Investor auftreten möchte.

Denn Lanxess steckt wie fast die gesamte Chemiebranche seit Jahren in einem schmerzvollen Turnaround. Auf Sicht der vergangenen halben Dekade haben Anleger 56 Prozent ihres Investments verloren, und eine Aufholjagd scheint nicht in Sicht. Immerhin ein deutliches Sparprogramm und die Spezialisierung auf höhermargige Bereiche machen Hoffnung, dass diese deutliche Abwärtsbewegung ein Ende gefunden hat.

Ist das der Startschuss für eine massive Rallye?

Doch obwohl nicht bekannt ist, was Einhorn eigentlich mit seiner Lanxess-Beteiligung anfangen will – die Aktien stiegen am Montag zweistellig und durchbrachen sogar die 200-Tage-Linie bei 25,19 Euro. Das könnte der Startschuss für eine Rallye sein, vor allem dann, wenn der Milliardär zusätzlich noch Einfluss auf das operative Geschäft nehmen sollte.

Dementsprechend kann sich hier ein Blick für Anleger lohnen. BÖRSE ONLINE ist übrigens optimistisch, rät zum Kauf und sieht ein Kursziel von 35 Euro. Das entspricht vom aktuellen Niveau einem Kurspotenzial von 34 Prozent.

