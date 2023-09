Unternehmensprofil

Der Spezialchemiekonzern LANXESS ist einer der bedeutendsten Chemie- und Polymeranbieter Europas. Das Produktsortiment reicht von Festkautschuken, Kunststoffen und synthetischen Fasern über hochwertige Grund- und Feinchemikalien bis hin zu Chemikalien für die Lederindustrie. Mit seinen Auslandsgesellschaften ist LANXESS auf allen wichtigen weltweiten Chemie- und Polymermärkten vertreten und produziert an rund 30 Standorten, in erster Linie in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, den USA, Kanada, Brasilien, China, Indien und Singapur. LANXESS gliedert seine Aktivitäten in Business Units, die fünf Hauptsegmenten zugeordnet werden: "Advanced Intermediates", "Specialty Additives", "Performance Chemicals", "Engineering Materials" und "ARLANXEO". Gute Wachstumschancen sieht der Konzern in den Schwellenländern und baut sein Produktions-, Forschungs- und Vertriebsnetz sukzessive weiter aus.

Offizielle Webseite: www.lanxess.de