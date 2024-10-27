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China Construction Bank

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WKN A0M4XF
ISIN CNE1000002H1
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 834,16 786,75 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 360,91 346,01 339,79 336,28 332,46
    Gewinn/Aktie 1,38 1,32 1,31 1,31 1,31
    Dividende/Aktie 0,42 0,40 0,39 0,40 0,40
    Rendite (%) 5,29 5,07 5,62 6,62 9,49
    KGV 5,74 6,00 5,28 4,65 3,22
    KUV 2,48 2,63 2,24 2,01 1,23

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Unter Beibehaltung ihrer traditionellen Geschäftsvorteile in der Finanzierung von Infrastruktur und Wohneigentum fördert die China Construction Bank Corp. die Entwicklung aufstrebender Unternehmen einschließlich Investmentbanking, Kreditkarten, Electronic Banking, Private Banking und Konsumentenkrediten. Mit knapp 15.000 Filialen und Zweigstellen in China bietet die Bank Dienstleistungen für 3,48 Millionen Firmenkunden und 314 Millionen Privatkunden, und unterhält eine enge Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen der strategischen Industrien in der chinesischen Wirtschaft und hat eine große Zahl vermögender Privatkunden. Die Bank unterhält neben Asien Niederlassungen in Übersee in Frankfurt, Johannesburg, New York, Sydney, Melbourne, Luxemburg, Brisbane und Toronto und verfügt über eine Reihe von Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel die CCB Principal Vermögensverwaltung und die Chinesisch-deutsche Bausparkasse.

    Offizielle Webseite: https://www.ccb.com

    Aktionärsverteilung