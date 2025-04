Nach einen heftigen Rückgang könnte die Lotus-Bakeries-Aktie einen Boden gefunden haben – lohnt sich der Einstieg jetzt?

Eigentlich läuft das Geschäft des belgischen Gebäckherstellers Lotus Bakeries, bekannt für Kekse, Gebäck und Snacks, gut. Auch wenn der Aktienkurs das aktuell nicht widerspiegelt. Nach einem fulminanten Anstieg seit April 2024 von 8870 Euro auf im Hoch 12500 Euro im Oktober 2024, liegt die Aktie auf Sicht von einem Jahr nahezu 10 Prozent im Minus. Dabei waren die gemeldeten Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024 durchaus gut.

Mit 1,23 Milliarden Euro verzeichnet das Unternehmen ein Umsatzplus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn stieg um 19 Prozent auf 152 Millionen Euro. Die Biscoff-Kekse machen dabei 56 Prozent des Markenumsatzes der Gruppe aus und erzielten erstmals einen Umsatz von über 600 Millionen Euro, was einem Volumenwachstum von 20 Prozent entspricht. Die Sparte Lotus Natural Foods wuchs zweistellig und bleibt damit auch wichtiger Wachstumstreiber. Die Dividende pro Aktie wurde auf 76 Euro angehoben. Die starke Cashflow-Generierung sorgte dafür, dass die Nettofinanzschulden weiter auf das 0,5-fache des EBITDA zurückgingen. Seit vier Jahren wächst der Umsatz bei Lotus Bakeries prozentual zweistellig.

2024 gab es einige positive Meldungen seitens des Unternehmens. Mitte des Jahres wurde eine strategische Partnerschaft mit Mondelēz bekanntgegeben. In Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Lebensmittelkonzern sollen neue Produkte entwickelt, die Marke Biscoff in Indien erweitert und gestärkt werden. Zusätzlich planen die beiden Unternehmen Biscoff-Kekse mit Mondelēz-Schokoladenmarken wie Cadbury und Milka zu kombinieren. Diese Produkte sollen zunächst in Europa eingeführt werden, aber mit der Möglichkeit einer weltweit zu expandieren. Insgesamt will das Unternehmen seine Expansion kräftig anschieben. Lotus Bakeries investierte rund 120 Millionen Euro, hauptsächlich in Kapazitätserweiterungen, darunter ist beispielsweise auch eine neue Produktionsstätte in Thailand, die 2026 vollständig betriebsbereit sein soll.

Positive Aussichten für 2025

Analysten schätzen, dass der Umsatz von Lotus Bakeries 2025 bei etwa 1,36 Milliarden Euro landen könnte. Für 2026 werden dann 1,51 Milliarden Euro erwartet. Das mittlere Kursziel liegt bei 9.904,29 Euro. Am 13. März 2025 hat KBC Securities das Rating für Lotus Bakeries von Neutral auf Kaufen geändert. KBC gibt dabei ein Kursziel von 10750 Euro an.

Lotus Bakeries hat sich als ein führender Anbieter von Premium-Snacks etabliert, vor allem die Biscoff-Kekse sind über die Landesgrenzen beliebt. Im Vergleich zu anderen Snackherstellern hebt sich Lotus Bakeries durch seine starke Markenidentität und die Konzentration auf qualitativ hochwertige Produkte ab. Die erfolgreiche Einführung neuer Produkte wie Biscoff-Aufstriche und Eiscreme dürfte das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren weiter erhöhen.

Die Lotus Bakeries-Aktie ist eigentlich ein Dauerläufer, auch wenn sie mit einem 2025er KGV von 38 immer noch kein Schnäppchen ist. Es könnte aber gut sein, dass die Schwächephase nun überwunden ist und die Aktie wieder anzieht.

