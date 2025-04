In der Pharma- und Biotech-Branche brodelt es. Schuld sind Stellenkürzungen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Das könnte große Auswirkungen an der Börse haben.



Stellenkürzungen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) werfen in der Pharma- und Biotech-Branche ihre Schatten voraus. Berichten soll der Personalabbau bei der Behörde 3500 Mitarbeiter betreffen, was ungefähr 20 Prozent der Belegschaft betrifft. Laut den Experten des Analystenhauses Bernstein könnte die damit verbundene regulatorische Unsicherheit eine größere Marktreaktion im Sektor auslösen.



Warum ist der Stellenabbau der FDA für Biotech-Aktien kritisch?

Bernstein geht davon aus, dass die FDA mit der geschrumpften Belegschaft Probleme bekommen könnte, ihre Zulassungsprozesse für Medikamente aufrechtzuerhalten. Eine historische Betrachtung von FDA-Daten zu Budget, Personalbestand, Produktivität und Arbeitsbelastung deutet den Angaben zufolge darauf hin, dass die Kürzungen die jährlichen Arzneimittelzulassungen erheblich einschränken könnten.



In welche Pharma- und Biotech-Aktien sollten Anleger jetzt noch investieren?

Durch die regulatorischen Unsicherheiten bei der FDA empfiehlt Bernstein derzeit, an der Börse eher auf etablierte und kommerziell erfolgreiche Papiere zu setzen, die im besten Fall nicht kurz vor der Zulassung eines neuen Medikamentes stehen. Ein junges Unternehmen, dass noch kein Produkt auf dem Markt hat und über eine eingeschränkte Wirkstoff-Pipeline verfügt, dürften die möglicherweise verzögerten Entscheidungsprozesse der FDA gefährlich ausbremsen.

Aber auch Player wie Moderna und BioNTech, die schon bald ihre ersten Krebsmedikamente auf den Markt bringen wollen und nach der Corona-Pandemie auf den nächsten Hit angewiesen sind, könnten Probleme bekommen. Stattdessen bietet sich jetzt möglicherweise ein Investment bei Papieren wie Novo Nordisk, Eli Lilly, AbbVie oder Johnson & Johnson, die zwar mittelfristig auch auf neue Zulassungen warten, aber bereits über eine etablierte Produktpalette am Markt verfügen.



Lesen Sie auch: Bis zu 8,2% Dividendenrendite bei diesen stabilen Aktien + bis zu 103% Kurspotenzial



Oder: Jetzt Aktien verkaufen? Analysten mit klarer Empfehlung



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Posi-tionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novo Nordisk, AbbVie.