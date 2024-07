Mal wieder geht es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Der Grund diesmal: Eine Gewinnwarnung. Doch für Anleger wird etwas ganz anderes spannend: Denn nun kommt ein perfekter Zeitpunkt zu den Einstieg bei der deutschen Aktie.

Heute Mittag schickte die Deutsche Lufthansa eine Gewinnwarnung heraus. Eigentlich sollen die Quartalszahlen erst Ende des Monats kommen. Doch diese fielen so verheerend aus, dass sich der Konzern zum Handeln gezwungen sah:

Deutsche Lufthansa mit Gewinnwarnung: Aktie fällt

"Die Lufthansa Group hat auf vorläufiger Basis im zweiten Quartal des Jahres 2024 ein Adjusted EBIT von 686 Millionen Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 1,1 Milliarden Euro). Vor allem ein marktbedingter Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten – besonders in Asien – wirkte sich negativ aus", schrieb die Lufthansa in der Mitteilung.

Mit einem Quartalsgewinn von 213 Millionen Euro liege man damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 515 Millionen Euro. Der Halbjahresverlust betrage damit 427 Millionen Euro nach einem Gewinn von 149 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Zudem verschreckte Anleger noch folgende Passage der Mitteilung: "Für das Gesamtjahr wird somit nun ein Adj. EBIT von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro erwartet (bislang: rund 2,2 Milliarden Euro). Der Ausblick hängt maßgeblich von der Ergebnisentwicklung bei Lufthansa Airlines sowie dem traditionell wichtigen vierten Quartal bei Lufthansa Cargo ab."

Die Lufthansa-Aktie fiel deutlich ins Minus, wurde aber innerhalb kurzer Zeit wieder etwas aufgekauft. Denn die Lufthansa-Aktie kommt jetzt in eine sehr spannende Zone im Chart.

Historische Kauf-Chance bei der Lufthansa?

Denn auch wenn die Entwicklung des Aktienkurses der Deutschen Lufthansa schon wieder absolut desaströs ist, so gibt es für Anleger eine Hoffnung: Und diese finden Sie unten im Chart von Tradingview.

Denn wie dort zu sehen ist, könnte sich jetzt eine historische Kaufchance bei der Lufthansa-Aktie ergeben. Denn immer wenn die Aktie seit 1994 in diesen Bereich zwischen etwa 5,85 Euro und 4,95 Euro kam, dann setzte sie in der Zeit danach zu einem kräftigen Turnaround an. Immer ging es zwischen 116 Prozent oder 245 Prozent nach oben.

Aktuell hat die Deutsche Lufthansa sicherlich einige Probleme. Doch das Geschäft ist oftmals sehr zyklisch und die Aktie hat sich davon noch jedes Mal erholt. Eine Buy and Hold-Aktie ist die Lufthansa auf gar keinen Fall. Doch für einen Trade eignet sich das Papier allemal. Vor allem nach den aktuellen Chancen, auch wenn es eine Gewinnwarnung gab. Anleger bedenken das Risiko, doch auch BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 10,00 Euro und einem Stopp bei 3,90 Euro.

www.tradingview.com Lufthansa-Aktie