Sie wollen reich in die Rente und sich keine Angst vor Armut im Alter machen? Dann sollten Sie unbedingt diesen wichtigen Faktor beachten, so der Rat dieses Experten. Wer das ignoriert, der könnte es später sehr schwer haben.

Viele Menschen in Deutschland haben Angst vor der Altersarmut und selbst Gutverdiener sind nicht selten davon betroffen. Darum sorgen inzwischen immer mehr Menschen fürs Alter privat vor.

Doch wie geht man wirklich erfolgreich reich in Rente? Der Experte Fritz Gilbert, Autor von "The Keys to a Successful Retirement" hat es im Interview mit Yahoo Finance verraten.

Laut Experten ist das der wichtigste Faktor, um reich in Rente zu gehen

So sagte er: „Der größte Einzelkorrelationsfaktor für diesen Erfolg ist, wie viel Zeit Sie mit der Vorbereitung auf den Ruhestand verbringen – und zwar nicht nur in Bezug auf die finanziellen Aspekte, was offensichtlich ist und jeder tut, sondern auch auf die nicht-finanzielle Seite, die nicht so offensichtlich ist.“ Denn wer unglücklich in der Rente ist oder sich zuvor keinen Plan gemacht hat, der hat laut dem Experten tatsächlich mehr Probleme mit seinem Ruhestand.

Weiterhin verriet der Experte: „Sie können nicht in den Ruhestand gehen, ohne eine gute Ausgabengrundlage zu haben.“ Denn entscheidend sei laut Gilbert ein Ausgabenplan mit entsprechenden Budgets, um in der Rente und auch beim Sparen dafür nicht über die Stränge zu schlagen.

So gehen Sie reich in Rente

Dementsprechend ist also ein konkretes Drehbuch, wie man auf die Rente hinspart, wie hoch die Ausgaben sein sollen und was man im Ruhestand tun will, entscheidend. Besonders diejenigen, die sich nicht mit diesem Thema befassen, trifft es entsprechend hart, so der Experte, wenn der letzte Arbeitstag heranrückt.

Übrigens: Wenn auch Sie wissen wollen, wie sie für das Alter vorsorgen und was sie unbedingt beachten müssen, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den folgenden Artikel: Perfekt für die Rente vorsorgen: In 3 Schritten die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen

Ebenfalls interessant:

Unterschätzte Chance? Dieser Dividenden-Aristokrat hat ein Mega-Ass im Ärmel