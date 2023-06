Nach monatelangen Verhandlungen deutet sich nun eine Lösung für eine Übernahme des britischen Fußballclubs Manchester United an. Anleger wetten derweil auf einen erfolgreichen Deal und decken sich mit ManU-Aktien ein. Die in New York notierten Papiere des Vereins schießen zeitweise um gut 30 Prozent nach oben.



Der Sender CNBC berichtet unter Bezug auf einen katarischen Medienbericht, dass der Scheich Jassim Bin Hamad al-Thani mit einem Übernahmeangebot für den britischen Fußballclub wohl Erfolg haben werde. Der Scheich hat seine zuletzt umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro schwere Offerte offenbar um eine Milliarde nachgebessert.



Die sich abzeichnende Übernahme kommt nach siebenmonatigen Verhandlungen, bei denen sich auch der britische Petrochemie-Milliardär Sir Jim Ratcliffe für einen Kauf des Clubs bzw. rund 60 Prozent interessierte.



Besitzer des englischen Traditions-Clubs ist die US-amerikanische Familie Glazer, die Ende des vergangenen Jahres ankündigte, einen formellen Verkaufsprozess anzustreben.



Scheich Jassim bietet für den Kauf von 100 Prozent von United, was das Ende der Beteiligung der Glazer-Familie an dem Verein bedeuten würde. In der Zwischenzeit soll Ratcliffe angeboten haben, rund 60 Prozent der Vereinsanteile zu kaufen und wäre offen dafür, dass Avram und Joel Glazer in irgendeiner Funktion an Bord bleiben.



Die Aktien von Manchester United sprangen am Dienstag im vorbörslichen US-Handel zeitweilig um rund 30 Prozent auf 26 Dollar in die Höhe. Zuletzt pendelte der Kurs bei gut 24 Dollar noch etwa 20 Prozent über Vortag, als die Aktie bei 20,13 Dollar schloss.



BÖRSE ONLINE rät, sich nun nicht mehr an den Spekulationen zu beteiligen und stattdessen dem Übernahme-Treiben von der Seite aus zuzuschauen. Wer Aktien von Manchester United hält, blebt natürlich bis zu einer Bestätigung der Gerüchte engagiert.

