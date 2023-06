+23 Prozent in den vergangenen 30 Tagen, -46 Prozent auf Sicht eines Jahres – das ist die Bilanz von Plug Power. Doch wie geht es mit dem Hoffnungsträger jetzt weiter? Steht eine Erholung im Raum? Oder vielleicht der endgültige Abgesang?

Das Thema Wasserstoff ist schon seit den Zeiten des neuen Marktes immer wieder an den Börsen zu einem Geheimtipp und einer Zukunftswette gemacht worden. Doch bisher, über 20 Jahre später, konnte noch kein Unternehmen wirklich die Versprechungen einlösen, weder im Aktienkurs noch operativ.

Allerdings sind Wasserstoffaktien, gerade die von Plug Power, nach einem Hype im Jahr 2021 wieder deutlich gefallen. Sollten Anleger jetzt bei der Aktie zuschlagen?

Plug Power-Aktie: Der Chart verrät Gutes

Schaut man zumindest auf den Chart, so scheint es, als habe Plug Power endlich einen Boden ausgebildet und durch das Durchbrechen der 50-Tage-Linie nach oben auch noch einen weiteren Aufwärtstrend gestartet.



Es sieht deswegen rein vom Chart her so aus, als könnte sich die Aktie wieder in Richtung der 12 Euro bewegen, wo sie auf die 100-Tage-Linie treffen würde. Ein klarer Durchbruch ist hier ein Muss für eine weitere Aufwärtsbewegung.



Allerdings müssen dazu von der operativen Seite gute Nachrichten kommen.



Comeback oder Untergang für Plug Power?

Denn hier sah es in der Vergangenheit zumindest nicht allzu rosig aus. Das Geschäft schreibt immer noch massive Verluste und die Vision von der Wasserstoff-Wirtschaft bleibt bisher noch ein Traum.

Allerdings scheint es hier langsam einen Wandel zu geben. So könnte Plug Power wohl immer stärker vom Inflation Reduction Act in den USA profitieren und auch auf der Auftragsseite läuft es inzwischen besser.

So hat das Unternehmen seinen bisher größten Auftrag in den USA bekommen, dem vielleicht noch weitere folgen könnten. Plug Power soll Energy Vault Holdings mit 8 MW (Megawatt) stationärer Wasserstoff-Brennstoffzellenleistung ausstatten. Diese werden benötigt, um die Stadt Calistoga in Kalifornien bei Notfällen mit sauberer Energie zu versorgen.

Es gibt Chancen bei der Plug Power-Aktie

Unter dem Strich gibt es also einige Chancen für die Aktie und die charttechnische Erholung könnte sich getrieben von den positiven Nachrichten fortsetzen.

Trotzdem sollten sich Anleger vor Augen halten, dass es sich hier weiterhin um ein stark unprofitables Unternehmen handelt, welches ohne einen wirklichen Großauftrag wohl ewig das Geld seiner Anleger benötigen wird.

