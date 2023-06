Der Autobauer Volkswagen will den operativen Gewinn seiner Kernmarke bis 2026 um zehn Milliarden Euro steigern und eine Rendite von 6,5 Prozent erreichen. Sollten Anleger die Volkswagen-Aktie deswegen jetzt kaufen?

"Wir starten eine große, gemeinsame Kraftanstrengung, um die Marke VW zu neuer Stärke zu führen und robust für die Zukunft aufzustellen", kündigte Markenchef Thomas Schäfer am Mittwoch auf der Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg an. Bis Oktober sollen zusammen mit den Arbeitnehmervertretern Meilensteine eines Programmes erarbeitet und verabschiedet werden. Betriebsratschefin Daniela Cavallo betonte, die Einsparungen sollten ohne Abstriche bei Tarifbezahlung oder bei Beschäftigungssicherung erreicht werden. Sie forderte dazu eine "überzeugende Verzahnung der strategisch entscheidenden Felder Konzern-Steuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität."

Volkswagen will effizienter werden

Die neuen Vorgaben für die Kernmarke Volkswagen sind Teil einer Generalüberholung der Konzernstrategie, die Vorstandschef Oliver Blume am 21. Juni auf einer Investorenkonferenz präsentieren will. Mit Einsparungen und mehr Synergieeffekten durch engere Zusammenarbeit der Konzernmarken will er die Rentabilität von Europas größtem Autokonzern steigern.

In den vergangenen beiden Jahren erzielte die Kernmarke VW nicht viel mehr als drei Prozent Rendite. Mit mehr Gewinn wollen die Wolfsburger angesichts eines schwierigen Marktumfeldes Investitionen stemmen und Beschäftigung sichern. Schäfer will VW über alle Unternehmensbereiche hinweg effizienter, schneller und schlagkräftiger machen. Verwaltungsabläufe sollten entschlackt, die Produktion effizienter, die Modellpalette gestrafft und Ausstattungsvarianten reduziert werden. Modelle von geringer Stückzahl wie der VW Arteon sollen keine Nachfolger mehr bekommen. Beim E-Auto ID.7 gebe es schon 99 Prozent weniger Konfigurationsmöglichkeiten als beim vergleichbaren Verbrennermodell Golf 7. Zudem will das Unternehmen die Auslastung der Werke weltweit optimieren, um so die Wirtschaftlichkeit zu steigern und flexibler auf Nachfrage- und Marktschwankungen reagieren zu können.

Volkswagen-Aktie jetzt kaufen?

Endlich ist Leben in der Volkswagen-Aktie. Wie wir vor ein paar Wochen schrieben, sollten Anleger scheibchenweise investieren, bis die VW-Aktie die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie überwinden kann. Dabei konnten die Wolfsburger nun bereits die 50-Tage-Linie überwinden und heute auch die 200-Tage-Linie. Damit generiert sich ein neues starkes Kaufsignal für die Volkswagen-Aktie. Anleger können ab sofort einsteigen, rechnen aber eventuell nochmal mit einem Wendemanöver Richtung 200-Tage-Linie. Dieses muss nicht kommen, könnte bei einem erfolgreichen Retest aber eine abermalige Einstiegsgelegenheit darstellen.

BÖRSE ONLINE rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel bei 189 Euro und einem Stopp bei 99 Euro. Auch die Analysten bei Bloomberg sehen weiter Potenzial bis 169 Euro und damit weitere 30 Prozent.

Am Montag setzte Goldman Sachs dabei das Kursziel auf 151 Euro. Analyst George Galliers wird optimistischer für Volkswagen weil die Auslieferungszahlen gut waren und die Branche allgemein zulegen kann. Allerdings erhofft er sich von der Konzernführung noch eine Vereinfachung des Unternehmens - noch sei Volkswagen zu komplex. Doch dieses Problem wird ja nun angegangen, weswegen ess endlich wieder freundlicher rund um Wolfsburg und die Volkswagen-Aktie aussieht.



(Mit Material von Reuters)

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..