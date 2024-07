Gestern ging es an den Märkten deutlich nach unten. Aktien wie eine Nvidia verloren mehr als sechs Prozent und die großen Indizes wie der Nasdaq & Co. so deutlich wie seit zwei Jahren nicht mehr. Doch was steckt hinter diesem Abverkauf? Und ist das womöglich der Beginn einer Korrektur?

Für US-Aktien ging es am Mittwoch überraschend deutlich nach unten. Der S&P500 verlor -1,4 Prozent innerhalb des Handelstages, der Nasdaq -2,7 Prozent. Dies ist der schwerste Abverkauf seit mehr als zwei Jahren.

An der Spitze der Verkaufswelle: Die Magnificent Seven. Allein Nvidia gab um -6,3 Prozent ab, genauso wie der restliche Chipsektor. Das steckt hinter der Verkaufsbewegung:

Schlechtester Tag für Nasdaq, S&P500 & Co. seit zwei Jahren

So kamen am Mittwoch mehrere Faktoren zusammen, die einen Abverkauf beflügelten. Zum einen standen die Chipwerte wegen neuer Exportregulierungen und potenzieller Zölle von der aktuellen amerikanischen Regierung im Fokus. Weiterhin äußerte sich Donald Trump kritisch zu Taiwan, die Hauptproduktionsstandort für die meisten Halbleiter sind.

Beschleunigt wurde das dadurch negative Momentum für Chipaktien noch durch die weitere Sektorrotation, die bereits in den vergangenen Tagen zu beobachten war. So nehmen immer mehr Anleger bei den hoch bewerteten Tech-Aktien Gewinne mit und allokieren Gelder in konservativen Anlagen. Daher überrascht es nicht, dass der größte Gewinner des gestrigen Handelstages der Sektor der Basiskonsumgüter war.

Solide Werte in unsicheren Zeiten gefällig?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

Läutet dieser massive Abverkauf jetzt eine Korrektur ein?

Doch angesichts des deutlichen Abverkaufs fragen sich viele Anleger: Läutet das jetzt die Korrektur ein?

Zwar muss dies nicht grundsätzlich so sein, doch sowohl viele Analystenstimmen von Goldman Sachs, Morgan Stanley & Co. als auch die Saisonalität am Aktienmarkt sprechen für eine Korrektur, gerade mit Blick auf die niedrigen Handelsvolumen im August/September.

Final entscheidend, ob es aber zu einem deutlicheren Rücksetzer kommt, dürften die Ergebnisse in der Berichtssaison (insbesondere von den Magnificent Seven) sein. Diese werden in den kommenden Wochen erwartet.Bis dahin heißt es abwarten.

Lesen Sie auch:

Bayer-Aktie: Das sind Top-Nachrichten für den gefallenen Engel

Oder:

Daimler Truck-Aktie: Die nächsten schlechten Nachrichten für den DAX-Konzern