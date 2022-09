Die McDonalds Aktie gilt als Fels in der Brandung. Zudem lief das Papier in diesem Jahr gut. Doch eine neue Analysteneinschätzung sieht McDonalds angeschlagen. Sollten Anleger besser mit Gewinn verkaufen?

In seiner neuesten Studie zu McDonalds sagt Analyst Jon Tower, welcher die McDonalds-Aktie bereits lange verfolgt: "Wir sehen ein zunehmend weniger günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis bei McDonald's-Aktien, da sich die Wechselkurs- und makroökonomischen Herausforderungen in Europa negativ auf die Gewinn-Schätzungen im 3. Quartal/den Wintermonaten auswirken dürften und eine Bewertung (EV/EBITDA nahe Allzeithochs gegenüber dem Markt) wenig Spielraum lässt für die Aktien von MCDonalds, um negative Schätzungsrevisionen zu absorbieren."

Mit anderen Worten: In den kommenden drei Monaten besteht deutlich mehr Gefahr für negative Überraschungen als für positive. Deswegen verhängt Jon Tower eine dreimonatige Zeit, in der er die McDonalds Aktien eher sehr kritisch beäugt. Der Citi-Analyst senkt dafür das Kursziel der Burger-Aktie von 275 Dollar auf 246 Dollar und belässt das Rating auf "Neutral."





So performt die McDonalds Aktie

Im Chart unten zeigt sich, dass die McDonalds Aktie auf Sicht von einem Jahr ziemlich genau 20 Prozent im Plus ist, während der Dow Jones sich etwa mit 15 Prozent im Minus befindet. Die Burger-Aktie konnte also deutlich besser als der Markt performen, dafür könnten Anleger auf die Idee kommen, angefallene Gewinne mitzunehmen. Ein Risiko für die Aktie. Charttechnisch sieht bei McDonalds aber alles gut aus. Die Bedrohung kommt eher von der fundamentalen Seite.

So weist auch Jon Tower von Citi darauf hin, dass die Verkäufe in Europa das Geschäft belasten könnten. Denn einerseits dürften die Kosten in Europa durch Inflation und hohe Energiepreise zulegen und die Menschen hätten weniger Geld zum Ausgeben. Auf der anderen Seite belastet der starke Dollar. Zwar erwartet Tower gute Geschäfte von McDonalds in den USA, weil die Menschen aufgrund der höheren Kosten eher zu günstigerem Essen greifen würden. Doch könnte diese Steigerung die schwächeren Europäischen Geschäfte wohl nicht wettmachen, so Citi.

Fazit zu McDonalds

Noch zeigt die McDonalds Aktie Stärke. Doch laut Jon Tower hat die Aktie momentan kein Kurspotenzial nach oben. Die Dividendenrendite von 2,30 Prozent gilt aber als ziemlich sicher. Mit einem KGV von 24,8 ist das Papier aber nicht mehr günstig. Anleger beobachten deswegen am besten die Lage und halten die McDonalds Aktie vorerst.