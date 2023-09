Unternehmensprofil

Die McDonald's Corp. ist die weltweit bekannteste Fast-Food-Kette. Unter der Marke McDonald's werden in rund 120 Ländern weltweit über 39.000 Schnell-Restaurants betrieben, in denen auch Kaffee-Spezialitäten angeboten werden. Mehr als 90% der Filialen werden als Franchise-Unternehmen von unabhängigen Partnern geleitet. Das operative Geschäft ist in die Segmente "US" und " International Operated Markets" sowie "International Developmental Licensed Markets & Corporate" unterteilt. Die Wurzeln des Konzerns reichen in das Jahr 1940 zurück, als die Brüder McDonald in Kalifornien ein Bar-B-Q-Restaurant eröffneten, das später als Drive-Thru ein überschaubares Menü anbot. 1955 übernahm Ray Kroc das Konzept der McDonald-Brüder und eröffnete in Des Plaines, Illinois, die erste Franchise-Filiale. Das war zugleich der Beginn der McDonald's Corp. Bereits zehn Jahre später ging das Unternehmen an die Börse in New York. Heute ist McDonald's eine der weltweit bekanntesten Marken.

Offizielle Webseite: www.mcdonalds.com