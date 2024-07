Es ist der Traum jeden Anlegers: Aktien zu finden, die einfach jedes Jahr steigen. Wir haben 4 Aktien gefunden, die genau das tun. So sind mindestens 26,6 Prozent Rendite jedes Jahr drin. Um welche besonderen Werte es sich handelt.

Aktien, die schön regelmäßig steigen haben eine besondere Fähigkeit: Sie sind fast langweilig, einfach weil sie immer Gewinne bringen. Doch fürs Depot sind sie die Superkraft, die es stark ansteigen lassen. Weil niemals Verluste aufgeholt werden müssen, sorgen diese Aktien für einen ganz besonderen Zinseszins-Effekt. So haben wir 4 Aktien gefunden, die in jedem der vergangenen 8 Jahre gestiegen sind. Das besondere daran: Selbst die schlechteste dieser 4 Aktien schaffte 642 Prozent Rendite innerhalb von 8 Jahren. Und um diese Aktien handelt es sich:

Diese Aktien steigen immer

Die Arthur J. Gallagher & Co. führt eine international auf den Versicherungssektor ausgerichtete Unternehmensgruppe. Angeboten werden zum einen Makler- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Organisationen, wobei die Bereiche Versicherungsplatzierung, Schadensrisikomanagement und Verwaltung von arbeitgebergeförderten gesponserten Leistungsprogrammen hervorgehoben werden. Dabei kann Arthur J. Gallagher auf ein Netz von Maklern und Beratern in mehr als 150 Ländern zugreifen.

Das Schöne an der Aktie ist: In den vergangenen 8 Jahren ging es im Schnitt um 26,6 Prozent pro Jahr nach oben. Nach 8 Jahren war die Gesamtrendite bei 642 Prozent. Und wer den Chart unten anschaut, der sieht, dass die Aktie bis auf ganz kleine Ausnahmen schön nach oben läuft. In den letzten 8 Jahren war 2022 mit nur 12,43 Prozent Rendite das schlechteste Jahr der Arthur J Gallagher Aktie.

642 Prozent Rendite in 8 Jahren

Der Erlös soll 2024 bei 11,58 Milliarden Dollar liegen und damit rund 15 Prozent über dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie bei Arthur Gallagher liegt bei 10,15 Dollar je Aktie und soll bis 2026 auf 12,8 Dollar je Aktie steigen.



Mit einem KGV von 23 für 2025 ist das Unternehmen noch nicht zu teuer. Die Dividendenrendite beträgt 0,94 Prozent und sie wurde in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt um 6,48 Prozent angehoben. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Arther Gallagher-Aktie mit einem Kursziel von 255 Euro zum Kauf.

Doch das war noch nicht alles. Denn BÖRSE ONLINE hat drei weitere Aktien gefunden, die jedes Jahr steigen. Dabei brachte die beste Aktie sogar sagenhafte 90 Prozent Rendite pro Jahr. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Privatbankier schlägt Alarm: Das beschäftigt vermögende Kunden jetzt bei Aktien am stärksten