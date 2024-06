Besserer Service, weniger Kosten, höhere Dividende: Künstliche Intelligenz könnte dem Geschäft der Allianz zu neuen Höhen verhelfen – und die Aktie zweistellig wachsen lassen. Von Sven Parplies

Ein Autounfall. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber das Fahrzeug ist ramponiert. Der Besitzer zückt sein Handy, macht ein paar Fotos, lädt sie auf die Internetseite seiner Versicherung. Eine künstliche Intelligenz bewertet den Schaden und leitet die Überweisung an den Kunden ein.

Noch etwas weiter in der Zukunft: Das Auto ist über 5G-Netz mit dem Datencenter der Versicherung verbunden. Weicht der Fahrer von seiner üblichen Route ab, gibt es einen kleinen Aufschlag auf die Versicherungsprämie. Wird der Wagen längere Zeit nicht bewegt, gibt es Rabatt.

KI als Kurstreiber für die Allianz-Aktie

„KI und damit verbundene Technologien werden alle Aspekte der Versicherungsbranche grundlegend verändern", erwartet die Unternehmensberatung McKinsey. Der Computer kann Betrugsfälle aufspüren, individualisierte Produkte anbieten, Preise optimieren und in vielen Bereichen die Kosten senken. Großes Potenzial liegt auch in der Risikoanalyse, also dem Kern des Versicherungsgeschäfts. Je mehr Daten gesammelt werden, desto präziser werden die Modelle, was die Profitabilität erhöht. Noch sind viele Versicherer in der Experimentierphase. Trotzdem gibt es bereits konkrete Anwendungen.

Allianz-Chef Oliver Bäte berichtete auf der Hauptversammlung, dass man auch durch den Einsatz von KI die Zahl der digitalen Kundenkontakte um 40 Prozent gesteigert und die Kosten dafür fast halbiert habe. Die Allianz sollte als einer der Branchenriesen zu den Profiteuren von Digitalisierung und KI gehören. Die Aktie bleibt als Dividendenwert Basisinvestment im DAX. Ein Kursziel von 300 Euro bietet zweistellige Kurschancen.

