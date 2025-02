Im Markt der Abnehmmedikamente mischen nicht nur die Pharma-Giganten Eli Lilly und Novo Nordisk mit. Ein Geheimtipp könnte den Wettbewerbern in diesem Jahr die Show stehlen – mit einem potenziellen Kurswachstum von über 220 Prozent.



Auch im Jahr 2025 bleibt der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion einer der Wachstumsbereiche in der Gesundheitsforschung. Und während das US-Unternehmen Eli Lilly mit seinem Wirkstoff Zepbound sowie die Dänen von Novo Nordisk mit Wegovy zuletzt etwas an Verve an der Börse einbüßten, richtet sich der Blick von Anlegern vermehr auf kleinere Player, die in der Branche ein Wörtchen mitreden wollen.

Einer der bekanntesten Kandidaten unter den Geheimtipps ist dabei mit Sicherheit Viking Therapeutics. Die Aktie des Biotech-Titels stieg im letzten Jahr um sagenhafte 116 Prozent. Und wenn man Analysten glaubt, ist 2025 noch viel mehr drin.



Viking Therapeutics könnte an der Börse komplett explodieren

Das prognostizierte Kurswachstum der Wall Street-Experten für die Aktie von Viking Therapeutics klingt verlockend. Um über 220 Prozent soll das Papier laut dem Expertenkonsens auf der Plattform "TipRanks" mittelfristig steigen. Die aktuellen Einschätzungen von Jefferies und Co raten alle zum Kauf der Aktie – mit einem potenziellen Upside von bis zu 264 Prozent. Das liegt deutlich über den Aussichten der großen Konkurrenten. Goldstück des Unternehmens ist dabei der Wirkstoff-Kandidat VK2735, eine Abnehmspritze, deren Wirksamkeit bald in einer dritten klinische Studienphase demonstiert werden soll.

Ergebnisse aus einer Phase-2-Studie fielen im letzten Jahr mehr als positiv aus und ließen das Papier in kürzester Zeit um über 120 Prozent ansteigen. Die Kursexplosion ist auch damit zu erklären, dass das Medikament ein ernsthafter Konkurrent für die Produkte von Eli Lilly und Novo werden könnte. Laut Berichten aus dem letzten Jahr soll die Viking-Spritze fünfmal schneller wirken als beispielsweise Wegovy von Novo Nordisk. Das ist eine Kampfansage in einem Markt, der laut Morgan Stanley und anderen Experten bis zum Jahr 2030 mehr als hundert Milliarden US-Dollar wert sein soll und damit Platz für die ein oder andere Überraschung bietet.



Das sollten Anleger bei der Geheimtipp-Aktie Viking beachten

Auf den Markt kommen wird die Spritze von Viking in diesem Jahr – sehr wahrscheinlich – noch nicht, aber weitere klinische Daten stehen 2025 an. Und die haben, wie beschrieben, schon in der Vergangenheit zu enormen Kursgewinnen geführt. Spekulative Anleger könnten hier also eine Chance wittern, zumal die Performance der Aktie zuletzt etwas abkühlte.

Langfristigen Aktionären dürfte die Geschichte aber noch etwas zu heiß sein. Im Gegensatz zur Größe von Eli Lilly und Novo Nordisk mit ihren umfangreichen Wirkstoff-Pipelines ist Viking nur ein kleines Licht und damit volatiler. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass sich die Firma in Zukunft in der Branche etablieren kann.



