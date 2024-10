Starkes US-Geschäft, höhere Dividende, steigender Kurs: Warum sich jetzt geniale Einstiegschancen bei der Aktie von Deutsche Telekom ergeben und bis zu 45 Prozent Luft nach oben drin sind.

Starke Impulse aus Amerika: T-Mobile US bleibt ein wesentlicher Treiber für das Umsatz- und Gewinnwachstum der Deutschen Telekom. Nun auch bei Dividenden: Für 2024 will der DAX-Konzern die T-Mobile-Dividende an seine Aktionäre weiterreichen und schlägt für die Hauptversammlung im nächsten Jahr eine Erhöhung der Ausschüttung um fast 17 auf 90 Cent pro Aktie vor. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet.

Die T-Aktie erreichte anschließend den höchsten Stand seit 2001. Einschließlich Dividende lieferten die Papiere seit Jahresbeginn knapp 30 Prozent Plus, doppelt so viel wie der DAX. Wie wertvoll T-Mobile US inzwischen ist, zeigt ein Vergleich der Börsenwerte: Die 50,4-Prozent-Beteiligung des Bonner Konzerns ist rund 113 Milliarden Euro wert, die Deutsche Telekom insgesamt nur knapp 135 Milliarden Euro. Investoren unterschätzen jedoch laut JP Morgan die Erfolge im Deutschland-Geschäft. Seit 31 Quartalen in Folge liefert es Zuwächse beim operativen Gewinn (Ebitda), im Schnitt beachtliche drei Prozent.

45% Kurschance bei der Aktie von Deutsche Telekom möglich

Auf dem Kapitalmarkttag wurden für den Konzern beim Ebitda inklusive Leasingkosten bis 2027 jährliche Zuwächse von vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt, auch dank Einsparungen — ohne T-Mobile US wären es drei bis vier Prozent. Beim Umsatz werden vier Prozent mehr pro Jahr anvisiert, ohne Amerika 2,5 bis drei Prozent. Schwächere Zuwächse im US-Mobilfunk gleicht T-Mobile US im Breitbandgeschäft aus. Für 2024 schätzt Bloomberg die Umsätze mit der Mobilfunk/Festnetz-Kombi auf 4,1 Milliarden Dollar, 50 Prozent mehr als 2023. Mit 4,8 Millionen Nutzern Ende 2023 ist T-Mobile US hier führend. Chef Tim Höttges freut sich: „Die Zeiten, als alle die Telekom geschlachtet haben, sind lange vorbei.“

Kursziel: 40 Euro – rund 45 Prozent Kurschance!

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.