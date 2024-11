Für die Aktie des Pharmagiganten Eli Lilly läuft es derzeit alles andere als rund. Das Tal der Tränen könnte der Titel aber schon bald hinter sich lassen. Zumindest spricht eine neue Analyse samt hohem Kursziel dafür.



Die zweite Jahreshälfte und vor allem das letzte Quartal standen für die Aktie des Pharmaunternehmens Eli Lilly aus den USA wahrlich unter keinem guten Stern. Zuerst enttäuschte der Konzern mit seinen Geschäftszahlen zum dritten Quartal die Wall Street, deren Analysten sich unter anderem beim Umsatz mehr erhofft hatten. Und dann schockte Anfang November nach der US-Präsidentenwahl die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. als kommender Gesundheitsminister die ganze Branche.

Kennedy gilt als Impfskeptiker und machte in der Vergangenheit noch mit einigen anderen gewagten Medizinthesen von sich reden. Dementsprechend steil ging es dann auch für die Aktie von Eli Lilly nach unten – allein in den letzten drei Monaten stand ein Kursminus von über 23 Prozent zu Buche. Chancen sehen Analysten bei der Aktie aber dennoch.



Laut JPMorgan Mega-Potenzial bei Eli Lilly-Aktie

Das Analysehaus JPMorgan aktualisierte jüngst erst wieder ihre „Analyst Focus List“, auf der sich im Bereich der Growth Aktien auch Eli Lilly findet. In die Liste werden von Experten beispielsweise vielversprechende Growth- oder Value-Aktien aufgenommen. Eli Lilly selbst wurde mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar ausgestattet, was einem potenziellen Upside von über 50 Prozent entspricht.

Der Konsens an der Wall Street liegt mit einem Upside von über 42 Prozent nicht weit darunter, JPMorgan befindet sich aber definitiv unter den sehr optimistischen Stimmen. Aber was spricht dafür, dass Eli Lilly nach dem Tief wieder einen solch furiosen Aufstieg feiern könnte?



Eli Lilly bleibt in diesem Bereich weiter ein Platzhirsch

Den Erfolg, den die Aktie von Eli Lilly vor der Korrektur feiern konnte, fußte maßgeblich auf den hauseigenen Mitteln zur Gewichtsreduktion und zur Behandlung von Diabetes. Mit den Medikamenten Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Gewichtsreduktion) hat Eli Lilly einen echten Trumpf in der Hand. Als einer der ersten Player mit Abnehmspritzen im Portfolio befindet sich der Pharmagigant in einer Pole Position für die Zukunft, denn der Markt soll laut Analysten wie Goldman Sachs in etwa sieben Jahren mehrere Hundert Milliarden US-Dollar schwer sein.

Zudem ist die Forschungspipeline insgesamt breiter aufgestellt als bei vielen Konkurrenten, sodass auch ein Fehlschlag bei neu entwickelten Medikamenten zu verkraften wäre. Die momentane im Delle im Chartbild sollte also nicht von langer Dauer sein und erweist sich für Anlegern jetzt möglicherweise als eine günstige Einstiegsgelegenheit.

