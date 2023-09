Hershey Company

Unternehmensprofil

Die Hershey Co. ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Qualitätsschokolade in Nordamerika und weltweit führend in der Schokoladen- und Süßwarenindustrie. Hauptproduktgruppen sind Schokolade und Süßwaren, Backzutaten, Toppings und Getränke sowie Kaugummi und andere auf Minze basierende Erfrischungen. Das Hershey-Produktportfolio umfasst mehr als 90 Marken umfasst, die weltweit in über 80 Ländern vermarktet werden. Dennoch erwirtschaftet der Konzern mehr als 90 Prozent seiner Umsätze in den USA, dass zugleich auch das einzige Berichtssegment darstellt.

Offizielle Webseite: www.hersheys.com