Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hershey Company

%
H T
WKN 851297
ISIN US4278661081
Börse -
Stand -
Hershey Company Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Hershey Company

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Hershey Company

    dpa-AFX News zu Hershey Company

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Hershey Company

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 12,60 12,29 11,69 11,20 11,16
    Nettogewinn (Mrd) 1,98 1,72 0,88 2,22 1,86
    Gewinn/Aktie 9,67 8,26 4,46 11,20 9,31
    Dividende/Aktie 6,03 5,77 5,48 5,48 4,46
    Rendite (%) 3,44 3,30 3,01 3,24 2,39
    KGV 17,76 20,82 40,80 15,12 20,03
    KUV 2,80 2,91 2,30 2,23 2,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hershey Co. ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Qualitätsschokolade in Nordamerika und weltweit führend in der Schokoladen- und Süßwarenindustrie. Hauptproduktgruppen sind Schokolade und Süßwaren, Backzutaten, Toppings und Getränke sowie Kaugummi und andere auf Minze basierende Erfrischungen. Das Hershey-Produktportfolio umfasst mehr als 90 Marken umfasst, die weltweit in über 80 Ländern vermarktet werden. Dennoch erwirtschaftet der Konzern mehr als 90 Prozent seiner Umsätze in den USA, dass zugleich auch das einzige Berichtssegment darstellt.

    Offizielle Webseite: https://www.hersheys.com

    Aktionärsverteilung