Jeder kennt die Amundi ETFs, doch ist vielleicht auch die Aktie des Vermögensverwalters ein Kauf? Diese Gründe sprechen für ein Investment bei sechs Prozent Dividendenrendite.

Das Geschäftsmodell

Amundi gilt als einer der größten Vermögensverwalter Europas. Tatsächlich ging man erst im Jahr 2015 an die Börse und hat heute eine Marktkapitalisierung von 12,9 Milliarden Euro. Aktuell verwaltet das Pariser Unternehmen innerhalb seiner zahlreichen Produkte mehr als zwei Billionen Assets.

Kriterienanalyse

Doch egal wie gut oder schlecht ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, doch zeigen diese doch einen gewissen Track-Record des Managements und vergangener Entscheidungen. Auf Fünf-Jahressicht liegen Anleger hier allerdings ohne Dividende 13 Prozent im Minus.



Deswegen 0 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende



Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 6,7 Prozent. Bisher gibt es jedoch keinen langen Track-Rekord der Daten, allerdings deckt das operative Ergebnis die Ausschüttungen.



Deswegen 1 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz



Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei Amundi sollten Anleger vorsichtig sein, da sich nur 18,16 Prozent im Freefloat befinden.



Deswegen 0 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung



Amundi ist ein Vermögensverwalter, hängt also zum wesentlichen Teil an der Wertentwicklung der Börse. Kaum überraschend also, dass das Unternehmen aktuell zu einem KGV von 7,8 notiert, während 11-12 den historischen Durchschnitt bilden.



Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Newslage

Die Newslage hingegen ist aktuell sehr positiv für das Unternehmen, bis auf neue Produkte gibt es diese nämlich nicht. Dies ist besonders bei Vermögensverwaltern wichtig, da hier das Vertrauen der Kunden eine enorme Rolle spielt.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells



Und auch in Zukunft dürfte es weiter gut für Amundi aussehen. Durch neue und billigere Produkte kann man auch den großen Anbietern wie iShares Konkurrenz machen. Aber auch das Anlegerwachstum, vor allem im wichtigen deutschen Markt, zeigt positive Zukunftsperspektiven für das Unternehmen auf.



Deswegen 2 von 2 Punkt für die Aktie

Fazit zu Amundi

Damit erreicht Amundi in diesem Ranking 6 von 10 Punkten. Der Vermögensverwalter kann definitiv für einige eine spannende Aktie sein, auch wenn nicht für jeden geeignet. Trotzdem sollten der Trend zur Geldanlage, sowie weitere innovative Produkte das Wachstum für die kommenden Jahre sicherstellen.

Übrigens: Hohe Dividenden und niedrige KGVs – Die 10 besten MSCI-World-Aktien