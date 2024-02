Ein wahrer Geldregen: Milliardäre wie Warren Buffett oder Carl Icahn schwören auf Dividenaktien, mit denen sie mehrere Millionen Dollar pro Tag verdienen. Um diese Werte handelt es sich

Es ist wohl der Traum eines jeden Anlegers: Mit Aktien so viel Geld zu verdienen, dass man damit reich wird. Für Milliardäre wie Warren Buffett wurde dieser Traum zur Wirklichkeit. Mit einem geschätzten Vermögen von über 126 Milliarden Dollar gilt er laut Forbes derzeit als der sechst-reichste Mensch der Welt.

Doch Investoren wie Warren Buffett verdienen ihr Vermögen nicht nur durch sagenhafte Kursgewinne, indem sie auf die richtigen Aktien zur richtigen Zeit setzen. Sie verstehen es auch, ihre Investments so sorgsam zu recherchieren, dass sie dabei häufig auch auf Unternehmen setzen, die ihre Anleger auch noch mit einer hohen Dividende erfreuen.

Millionen Dollar mit Ausschüttungen – Milliardäre lieben diese Dividenden-Aktien

Unternehmen, die so viel Gewinn machen, dass sie ihren Anlegern in Form einer Dividende noch davon etwas abgeben, gelten als allgemein solide, mit stabilem Geschäftsmodell und fundamental starken Zahlen. Wir haben uns daher die Top-Positionen in den Portfolios bekannter Milliardäre angesehen und stellten fest: Einige von ihnen setzen stark auf große Dividendenwerte, die sie jedes Jahr mit hohen Ausschüttungen erfreuen.

Das bekannteste Beispiel: Warren Buffett. Seine zweitgrößte Position nach Apple im Berkshire Portfolio ist die Bank of America, von der er rund 1.032.852.006 Aktien besitzt. Da die Bank of America jedes Quartal eine Dividende von derzeit 0,24 US-Dollar auszahlt, ergibt das eine sagenhafte Summe von 991.537.925 US-Dollar im Jahr – fast eine Milliarde US-Dollar! Rhein theoretisch auf den Tag gerechnet verdient Warren Buffett somit über 2,7 Millionen US-Dollar nur an Dividende mit dieser einen Aktie täglich.

Ebenfalls eine goldene Nase verdient sich der bekannte aktivistische Investor Carl Icahn. Eine seiner größten Positionen im Portfolio ist die CVR Energy Aktie, von der er 66.692.381 Aktien besitzt. Diese Aktie zahlt dreimal pro Jahr zwei Dollar an Dividende, ergibt eine Gesamtsumme von 400.154.286 US-Dollar. Somit kassiert Carl Icahn in der Theorie über eine Million US-Dollar an Dividende pro Tag mit dieser Aktie.

Weitere Milliardäre, die mit ihren Dividenden-Aktien ein kleines Vermögen einstreichen, sind Bill Ackman von Pershing Square und Bill Gates mit seinem Bill and Melinda Gates Foundation Trust. Ackman besitzt 23.348.135 Aktien von Restaurant Brands International. Pro Jahr verdient er nur durch die Dividende 70.978.330 kanadische Dollar, das entspricht umgerechnet 52.764.225 US-Dollar – ein Verdienst von 144.559 US-Dollar pro Tag. Microsoft-Gründer Bill Gates hat Canadian National Railway im Portfolio, besitzt rund 54.826.786 Aktien. Die Aktie zahlt viermal im Jahr eine Dividende von 0,63 US-Dollar, das entspricht einer jährlichen Summe von 138.163.500 US-Dollar – 378.530 US-Dollar pro Tag.

