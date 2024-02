Unternehmensprofil

Restaurant Brands International Inc. Ist eines der weltweit größten Schnellrestaurant-Unternehmen mit über 20.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern und US-Territorien. Das Unternehmen besitzt zwei der weltweit bekanntesten und ikonischen Schnellrestaurant-Marken, nämlich Tim Hortons und Burger King. Diese unabhängig betrieben Marken, bedienen ihre Gäste, Franchisenehmer und Gemeinschaften seit über 50 Jahren. Am 12. Dezember 2014 beendete Restaurant Brands International Inc. Die Fusion grundsätzlich mit Tim Hortons Inc., Burger King Worldwide, Inc. Und Restaurant Brands International Limited Partnership. Als Ergebnis wurde aus Tim Hortons Inc. Und Burger King Worldwide, Inc. Eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft der Restaurant Brands International und Partnership.

Offizielle Webseite: www.rbi.com