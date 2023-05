Die Inflation hält die Welt weiter auf Trab. Der bekannte Finanzexperte Rober Kiyosaki ahnt schlimmes und verrät mit konkreten Beispielen, wie man sein Geld jetzt sicher anlegen kann

Noch immer beherrscht die Inflation die Wirtschaft. Zwar lag die Teuerungsrate in Deutschland im April bei 7,2 Prozent. Im März betrug sie noch 7,4 Prozent. In den USA sank sie im April nur noch auf 4,9 Prozent, nachdem sie bereits im März auf fünf Prozent fiel. Doch trotz der Abnahme ist die Inflation noch immer deutlich zu hoch und belastet die Wirtschaft. Vom Zwei-Prozent-Ziel der Fed ist man noch weit entfernt.

Wie „Business Insider“ berichtete, tat nun auch der berühmte „Rich Dad Poor Dad“-Autor Robert Kiyosaki kürzlich in einem CNBC-Interview seiner Sorge kund. Demnach warnt er, dass die Inflation mittlerweile systematisch sei und nicht nur vorrübergehend.

In diese Vermögenswerte sollten Anleger laut Kiyosaki investieren, um sich gegen die Inflation zu schützen

„Das ganze System ist in Schwierigkeiten“, so der Finanzexperte im Interview. „Meine größte Sorge ist, dass die Inflation jetzt systematisch ist. Als Powell sagte, sie sei vorübergehend, war das eine Lüge“. Damit spielt Kiyosaki auf eine frühere Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell an, der behauptete, die Inflation sei nur vorübergehend. Diese Aussage nahm er jedoch später in 2022 wieder zurück.

Da die Inflation nun also systematisch sei, sollten Anleger laut Kiyosaki unbedingt damit beginnen, sich mit bestimmten Vermögenswerten vor ihr zu schützen. Sein Rat: Anleger sollten Gold, Immobilien, Gas und Lebensmittel kaufen. Kiyosaki spricht sich schon lange für den Rohstoff Gold aus und bezeichnete Gold, Silber und Bitcoin auf Twitter einmal als „echtes Geld“, Cash sei hingegen „Müll“. Auch schwört der Experte auf Immobilien, besitzt selbst mehrere davon, darunter auch Gewerbeimmobilien.

Morgan Stanley allerdings warnte kürzlich, dass es für Gewerbeimmobilien bald „schlimmer als in der großen Finanzkrise“ werden könne.

Zwei weitere Kiyosaki-Favoriten: Benzin und Lebensmittel. Beide seien von wesentlicher Bedeutung. Laut Business Insider bezeichnete er etwa Dosen mit Thunfisch und gebackenen Bohnen bereits vergangenes Jahr als die „besten“ Investitionen.

Letztlich sei die Inflation für Robert Kiyosaki aber kein grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Ich investiere mit der Inflation, nicht gegen sie“, so der Experte.

