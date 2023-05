Morgen findet de Hauptversammlung von Mercedes statt. Davor erhält die Mercedes-Aktie eine Reihe kräftiger Kaufempfehlungen - unter Anderem auch von Morgan Stanley, JP Morgan und Warburg. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

Mercedes hält am 3. Mai die Hauptversammlung ab. Am 4. Mai wird die Mercedes-Aktie dann ex-Dividende gehandelt, bevor Anleger in der kommenden Woche mit dem Eingang der Dividende rechnen dürfen. Dabei zahlt Mercedes nach 5,00 Euro je Aktie im Vorjahr jetzt 5,20 Euro Dividende pro Aktie. Dies führt bei einem KGV von 5,7 zu einer hohen Dividendenrendite von 7,4 Prozent. Dabei gab es jetzt direkt vor der HV nochmal eine Reihe von neuen Kurszielen für die Mercedes-Aktie:

Neue hohe Kursziele für die Mercedes-Aktie

Nach den guten Quartalszahlen von Ende letzter Woche (Einzelheiten dazu lesen Sie hier: Dividendenperle Mercedes wird noch optimistischer – Wohin es die Aktie noch treibt) hagelte es eine Reihe von neuen Kurszielen. Am Freitag noch riet JP Morgan zum Kauf der Mercedes-Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro.

Am Wochenende zog dann Morgan Stanley nach und rät zum Kauf mit Kursziel 72 Euro. Allerdings bedeutet dies nicht mehr so viel Potenzial, notiert die Aktie des deutschen Autobauers doch bereits bei 70 Euro.

Deutlich mehr Chancen sehen dabei die Analysten bei M.M.Warburg. Denn sie setzen das Kursziel für die Mercedes-Aktie auf 108 Euro. Und dies bedeutet ein Potenzial von 54 Prozent.

Insgesamt raten bei Bloomberg 80 Prozent aller Analysten zum Kauf des Papiers mit einem durchschnittlichen Kursziel von 90,40 Euro. Beim jetzigen Kurs von 70,20 Euro bedeutet dies ein gutes Aufwärtspotenzial. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Einschätzung zur Mercedes-Aktie

Anleger sollten die Aktie auf jeden Fall halten. Das Papier ist sehr attraktiv bewertet mit einem niedrigen KGV und einer hohen Dividendenrendite. Wenn es morgen auf der Hauptversammlung keine bösen Überraschungen gibt, wovon jetzt nicht auszugehen ist, dann dürfte der Aufwärtstrend anhalten. Anleger, die weiter investieren möchten, bereiten sich darauf vor, am ex-Dividende-Tag nochmal nachzukaufen. Vor der Hauptversammlung empfehlen wir keinen Verkauf der Mercedes-Aktie.

