Charttechnisch probt die Mercedes-Benz-Aktie aktuell den Ausbruch. Denn das Papier ist an einer ganz entscheidenden Marke angekommen. Doch bremsen könnte die Elektro-Mobilität. Denn bei E-Autos kommt Mercedes nicht gut vom Fleck. Und das erwarten Analysten jetzt von der Aktie.

Am Wochenende stellte Mercedes sein neuesten E-Auto vor: Der EQE SUV soll den Stuttgartern endlich zum Durchbruch bei E-Autos verhelfen. Denn bislang gelten die Erfolge hier als bescheiden. Die Vorgängermodelle aus der EQ-Reihe bringen lediglich einen Anteil von fünf Prozent an den Verkäufen des Konzerns. Zum Vergleich: VW liegt aktuell bei einem Anteil von sechs Prozent und BMW sogar schon bei acht Prozent. Möchte man die ambitionierten Zeile erreichen, so muss bei Mercedes einiges passieren, sagen Experten. Allerdings könnte Mercedes hier mit dem neuem EQE-Modell richtig liegen, seien doch Premium-Wagen, E-Autos und SUVs aktuell im Trend. Und mit dem EQE Modell verbindet Mercedes alle drei. Doch kann das neue Modell der Mercedes-Benz-Aktie helfen, aus dem aktuellen Abwärtstrend auszubrechen?

Mercedes kurz vor Turnaround

Im Chart unten sehen Anleger, dass die Mercedes-Benz-Aktie kurz davor steht, aus dem monatelangen Abwärtstrend auszubrechen. Für die Aktie könnte das ein neues starkes Kaufsignal bedeuten und den Turnaround vollends einläuten. Bereits jetzt sieht es gut aus für die Mercedes-Aktie, weil sie bei der Zone zwischen 50 Euro und 51 Euro einen doppelten Boden bilden konnte, was gemeinhin als Umkehrformation gilt.

Einschätzung zur Mercedes-Benz-Aktie

Ob das neue E-Auto Modell von Mercedes, der EQE SUV, den erhofften Durchbruch in der Elektromobilität für den Konzern bedeuten kann, bleibt abzuwarten. Doch die Stuttgarter gehen die richtigen Schritte. Das sehen auch die von Bloomberg befragten Analysten so: 26 raten zum Kauf der Aktie, fünf zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 83 Euro und bietet somit genau 50 Prozent Potenzial. Zudem ist die Mercedes-Benz-Aktie mit einem KGV von 5,7 und einer Dividendenrendite von 7,28 Prozent sehr günstig bewertet.

Anleger wagen jetzt den Einstieg und setzen den Stoppkurs auf 50 Euro. Gelingt der Ausbruch, so nehmen Anleger in der Zone zwischen 64 Euro und 67 Euro Gewinne mit und positionieren sich dann neu.

Übrigens: Die Mercedes-Benz-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. In diesem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABN befinden sich insgesamt 30 Aktien, wie etwa Apple, Berkshire Hathaway oder auch Nestle.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz