Seit Anfang des Jahres befindet sich die Aktie des Pharmakonzerns Merck im Aufwärtstrend. Ein neues Medikament des Unternehmens lässt den Kurs in die Höhe schießen. Laut Analysten ist aber jetzt noch nicht Schluss.

Wie hoch geht es für diese Aktie? In der vergangenen Woche war Merck einer der Gewinner im DAX. Am Freitag ging es für den Wert zwischenzeitlich um etwa sechs Prozent nach oben, seit Jahresbeginn liegt das Papier sogar fast elf Prozent im Plus und kratzt mit jetzt 155,10 Euro an der wichtigen 200-Tage-Linie bei derzeit 155,55 Euro. Sollte die Merck-Aktie die Schwelle durchkreuzen, könnte es erst mal weiter bergauf gehen. Grund für die Kurssprünge des DAX-Unternehmens sind auch neue Einblicke in ein Blasenkrebsmedikament, das das Leben von Patienten mit der Krankheit nachweislich verlängern soll, wie Merck mitteilte. Die neuen Behandlungsmöglichkeiten hätten dazu beigetragen, den Zustand für Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkrebs zu verändern, nachdem es in diesem Bereich seit Jahrzehnten nur wenige Fortschritte gab, sagte Dr. Tamas Sütö, Senior Vice President und Leiter der Medical Unit Oncology bei Merck. Derzeit werde noch die Sicherheit und genaue Wirksamkeit des Medikamentes geprüft, bevor es an die Zulassung geht. Für mehrere Analysten kann es für den Merck-Kurs in nächster Zeit noch weiter nach oben gehen.

Zweistelliges Kurswachstum bei Merck-Aktie?

Laut Daten der Plattform „Marketscreener“ beobachten derzeit 16 Analysten das Wertpapier, 13 raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt dabei 182,20 Euro, was einem Kurswachstum von etwa 17 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt unterdessen aber sogar bei 215 Euro und verspricht ein Upside-Potenzial von rund 38 Prozent. Bis dahin ist es für die Merck-Aktie aber noch ein weiter Weg und ein wichtiger Indikator für den weiteren Gang des Kurses dürfte die Zulassung von Medikamenten sein.

Lesen Sie auch: Drei Technologieaktien mit enormem Wachstumspotenzial bis 2030

Oder: DAX kurz vor Rekord: Diese deutschen Aktien mit 73 Prozent Potenzial sollte man weiter kaufen - und diese nicht mehr