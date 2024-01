Der DAX steht kurz vor einem Rekord oder hat ihn vielleicht schon geschafft, wenn Sie diese Zeilen lesen. Doch welche deutschen Aktien mit bis zu 73 Prozent Kurspotenzial können Anleger weiter kaufen und von welchen sollte man die Finger lassen? In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Deutsche Aktien mit massivem Kurspotenzial:

Bloomberg DAX-Aktien

Diese Liste zeigt, welche Kursziele die Analysten bei Bloomberg im Schnitt für alle 40 DAX-Aktien haben. So sticht weiterhin Zalando heraus, wo die Analysten noch 73 Prozent Kurspotenzial sehen. Allerdings befindet sich die Zalando-Aktie weiter in einem strammen Abwärtstrend, weswegen Anleger das Papier vorerst besser auf die Beobachten-Liste legen. Für ambitionierte Anleger hat das BÖRSE ONLINE Heft Zalando am 14. Dezember zum Kauf mit einem Kursziel von 40 Euro und einem Stoppkurs bei 14 Euro empfohlen.

Ebenfalls hohe Kurspotenziale sehen Analysten bei den Aktien der Porsche Holding (45 Prozent) und bei RWE (44 Prozent). Allerdings müssen Anleger bei beiden Aktien einen langen Atem mitbringen. Denn die Porsche Holding-Aktie sieht im Chart sehr schlecht aus. Es könnte sich ein zaghafter Aufwärtstrend bilden, doch dieser braucht noch etwas Zeit, um sich zu bestätigen. Das BÖRSE ONLINE Heft rät Anlegern bei der Porsche Holding seit Anfang des Jahres zum Kauf mit einem Kursziel von 80 Euro und einem Stopp bei 42 Euro.

Und zwar weist auch die RWE-Aktie ein hohes Kurspotenzial laut den Analysten auf, doch die Aktie rauschte durch die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie und zerstörte damit den jüngsten Aufwärtstrend. Anleger sollten nun zunächst die Bodenbildung und einen Turnaround abwarten. BÖRSE ONLINE rät aber auch hier zum Kauf mit einem Kursziel von 48 Euro und einem Stopp bei 31 Euro.

Doch welche Aktien aus dem DAX weisen dann einen guten Trend zusätzlich zu einem guten Kurspotenzial auf?

Commerzbank, Infineon, Daimler Truck - Aktien mit Momentum und Kurspotenzial

Aus der obigen Liste fallen dabei vor allem die Aktien von Commerzbank, Infineon und Daimler Truck aus dem DAX auf. Denn: Die Commerzbank weist laut den Analysten ein Potenzial von 41 Prozent bis zu 14,81 Euro auf. Zudem hielt die 200-Tage-Linie zuletzt. Anleger können einsteigen, achten aber darauf, dass die Commerzbank-Aktie bald mal die 12 Euro überwinden kann. Das BÖRSE ONLINE Heft rät hier zum Kauf mit einem Kursziel von 17 Euro und einem Stopp bei 7,80 Euro.

Ebenfalls gut sieht es bei der Infineon-Aktie aus. Diese hat noch ein Kurspotenzial von 31 Prozent und sieht im Chart ebenfalls gut aus. Das Papier ist wieder über der 200-Tage-Linie und zuletzt bildete sich trotz einiges an Volatilität auch ein Goldenes Kreuz. Anleger können einsteigen, setzen einen Stopp bei 24 Euro und kaufen die Infineon-Aktie bis zu unserem Kursziel von 48 Euro.

Und ebenfalls gut sieht es bei Daimler Truck aus. Hier sehen Analysten noch ein Potenzial von 29 Prozent bis zu einem Kursziel von etwa mehr als 42 Euro. Dies deckt sich ungefähr mit dem Kursziel von BÖRSE ONLINE, welches 45 Euro beträgt. Die Daimler Truck-Aktie konnte jüngst wieder über die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie ausbrechen und bildete ebenfalls ein Goldenes Kreuz.

Auch wenn der DAX jetzt kurz vor einem Rekordhoch steht, sollten Anleger nicht alle Aktien blind kaufen. Man achtet am besten immer auf ein gutes Momentum und eine gute Prognose für Gewinn und Umsatz.

