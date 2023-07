Kurz nach der Schließung der amerikanischen Börsen um 22 Uhr Deutscher Zeit hob die Meta Aktie gleich um sieben Prozent auf über 320 US-Dollar ab. Das steckt hinter dem krassen Kursanstieg und so geht es weiter.

Die Berichtssaison hat volle Fahrt aufgenommen und nach der Doppelmeldung von Microsoft und Alphabet am Dienstag, meldete am Mittwoch auch der Social-Media-Konzern und Big-Tech-Riese Meta seine Zahlen. Diese dürften Anleger mehr als überrascht haben.

Das steckt hinter dem Kurssprung der Meta-Aktie

Denn die Zahlen des Konzerns waren in allen Belangen besser gewesen, als es die Analysten erwartet hatten. So meldete das Unternehmen, welches noch vor einem Jahr von der Wall Street abgeschrieben war, Gewinne pro Aktie von 2,98 US-Dollar (2,89 US-Dollar erwartet) und einen Umsatz von 32 Milliarden US-Dollar (31 Milliarden US-Dollar erwartet).

Ursächlich für dieses starke Ergebnis sind vor allem die Werbeeinnahmen des Konzerns. Diese waren ebenfalls höher gewesen als vom Konsens der Analysten geschätzt. So generierte Meta im Q2 allein hier 31,5 Milliarden US-Dollar seines Umsatzes, während Marktbeobachter 30,4 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Ebenfalls positiv war, dass es auch mehr gab Kunden, an die die Werbung ausgespielt werden konnte. So betrug bei Facebook die Zahl der monatlich aktiven Nutzer 3,03 Milliarden (3 Milliarden erwartet) und die Zahl der täglich aktiven Nutzer 2,06 Milliarden (2 Milliarden erwartet).

Meta-Aktie geht nach Börsenschluss durch die Decke

Allerdings war dies nicht alles, was Anleger nach Börsenschluss dazu bewegte die Aktie nach oben zu treiben. Denn das Management verkündete zusätzlich noch eine Anhebung des Ausblicks für das restliche Jahr, aufgrund der guten Ergebnisse im ersten Halbjahr.

So will die Facebook-Mutter Meta allein im dritten Quartal 32 bis 34,5 Milliarden US-Dollar an Umsatz erwirtschaften, was sich auch auf die Jahreszahlen durchschlagen dürfte. Marktbeobachter hatten dagegen nur mit 31,8 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Aber wie geht es nach diesen guten Zahlen für die Aktie weiter?

Meta-Aktie: So geht es weiter

Unter dem Strich bedeuten diese Ergebnisse, dass Meta seine Aufwärtsrallye seit Anfang des Jahres definitiv fortsetzen dürfte. Auch wenn die Aktie bereits mit einem Forward-KGV von 25 bewertet ist, so ist im Vergleich zu anderen Big-Techs immer noch etwas Spielraum nach oben.

Bevor Anleger allerdings zu optimistisch werden sollten zunächst die Ergebnisse des Analysten-Calls abgewartet werden, welche in dieser Nacht den Kurs noch einmal drehen könnten.

Sollte die Aktie morgen allerdings tatsächlich positiv eröffnen ist entscheidend, ob man den Chartwiederstand im Bereich 318 bis 320 US-Dollar nachhaltig überwinden kann.

