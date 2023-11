Die neuen Daten zu Michael Burry Portfolio sind am Dienstagabend veröffentlicht worden. Nun setzt der Shortseller nicht mehr auf den Niedergang des Gesamtmarktes, sondern dieser speziellen Branche.

Am Dienstagabend wurde das neue 13F Filing zum Portfolio des berühmten Shortsellers Michael Burry publiziert. Zuletzt hatte der ehemalige Hedgefonds-Manager im Sommer gegen den hoch bewerteten Markt mit Optionen gewettet und am Ende auch Recht behalten. Nun hat Burry aber diese Leerverkäufe aufgelöst und ein anderes Ziel im Blick:

Gegen diese Branche wettet der Ex-Hedgefonds-Manager

So ist der BigShort-Investor jetzt auf der Seite der Bären bei den Halbleiteraktien. Konkret hat die Vermögensverwaltung Burrys zum Stichtag am 30. September ca. 100.000 Optionskontrakte gegen den iShares Semiconductor ETF gehalten.

Damit fokussiert sich der Experte also nicht mehr auf den Gesamtmarkt, sondern auf diese eine Branche, welche durch Aktien wie Nvidia und den KI-Trend in diesem Jahr schon extrem gut gelaufen ist. Doch warum wettet Burry gegen Halbleiteraktien?

Darum ist Michael Burry schon wieder Short

Die einfachste Erklärung: Burry dürfte auf den sogenannten Schweinezyklus im Chipsektor setzen. Denn nach den großen Nachfragebooms während der Pandemie und durch das Thema künstliche Intelligenz sind bei den Chipherstellern massive Kapazitäten aufgebaut worden. Diese sind aber letztendlich zu groß, was auch eine Folge der makroökonomischen Lage ist und zu starken Einbrüchen der Preise für Halbleiter führt. Infolgedessen könnte es also auch zu einigen Verwerfungen am Markt kommen.

Ein weiterer Punkt, der für Burrys These spricht, ist die hohe Bewertung, welche wir zuletzt in diesem Segment gesehen haben. So sind Aktien wie eine Nvidia mit einem KGV von 44 gepreist und liegen damit weit weg von jedwedem logisch ermittelbaren inneren Wert.

Wird sich Burrys nächster Short wieder auszahlen?

Doch ob sich Burrys Short am Ende des Tages auszahlen wird, ist noch nicht klar. Gerade mit den zuletzt positiven Nachrichten von der Fed und Inflation zeichnet sich am Markt eine Jahresendrallye ab, die Halbleiteraktien trotz des negativen Sentiments nach oben heben könnte.

Wer also gegen Burry wetten möchte, der kann dies beispielsweise mit dem Börse Online Chippower Index machen. Wer dem Ex-Hedgefonds-Manager dagegen folgen möchte, der sollte Short auf die Branchengrößen wie Nvidia, TSMC und AMD gehen, die auch die Mehrheit in Burrys Basiswert, dem iShares Semiconductor ETF, ausmachen.

